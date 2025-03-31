В Самаре проведут Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!»

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) с привлечением подведомственных ему организации в период с 4 по 7 апреля 2025 г. проводит Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!» во всех федеральных округах Российской Федерации, приуроченную к Всемирному дню здоровья.

В дни Акции специалисты ФБУ «Самарский ЦСМ» на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением, а также дадут рекомендации по дальнейшему использованию оборудования.

За время проведения Акции с 2018 г. более 110 тыс. приборов было проверено, около 10% из которых показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были не рекомендованы к дальнейшей эксплуатации. Мероприятие получило положительный отклик от населения.

И если в Самаре и Сызрани акция будет проводиться так же, как и в прошлые годы, то жителей Тольятти ждут серьезные изменения. В этом году впервые к акции подключились центры социального обслуживания населения районов Тольятти, кроме того, впервые в этом году проверку работы тонометров будут осуществлять и в городе Отрадный.

Таким образом акция будет проходить:

С 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в г. Самара, по адресу ул. Воронежская, 202 Испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ»

С 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в г. Сызрань, ул. Новосибирская, 41. Филиал ФБУ «Самарский ЦСМ»

С 4 по 7 апреля с 9:00 до 16:00 в г. Отрадный, ул. Физкультурников, 30. Филиал ФБУ «Самарский ЦСМ»

И по отдельному графику в г. Тольятти:

4 апреля с 13:00 до 17:00 по адресу К.Маркса, 40 (центр социального обслуживания населения)

5 апреля с 10:00 до 14:00 по адресу Автостроителей, 68, вход с улицы Дзержинского. (центр социального обслуживания населения)

6 апреля с 9:00 до 16:00 по адресу ул. Радищева 12. Филиал ФБУ «Самарский ЦСМ»

И 7 апреля ч 8:00 до 12:00 по адресу ул. Громовой, 42. (центр социального обслуживания населения)

Вопросы по организации и проведению акции по телефону: 8-800-775-6-777

ФБУ «Самарский ЦСМ»