В Самаре проведут Областную лигу интеллектуальных игр «РИСК»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские и общественники присоединились ко второму этапу Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
«Сообщи, где торгуют смертью»: в регионе в рамках акции проводят профилактические беседы со школьниками и студентами
К середине октября завершены работы на 100% дворовых и 99% общественных территорий.
Виктор Кудряшов провел совещание по вопросу благоустройства территорий
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
Обвиняемый принял решение сокрыть следы преступления.
В Чапаевске мужчина, обвиняемый в убийстве сожителя своей бывшей супруги, предстанет перед судом
Коллеги отзываются о Руслане Ясафовиче, как об опытном и исполнительном сотруднике, верном товарище, готовом всегда помочь и поддержать.
"Народный участковый - 2022": победителем регионального этапа стал капитан полиции Руслан Нуриев 
Для детей обустраивают игровой комплекс, а любители активного отдыха смогут прокатиться по новым велодорожкам или сыграть партию в настольный теннис.
В Самаре завершается благоустройство парка «Молодежный»
Питание является важнейшим компонентом здорового образа жизни и необходимым условием сохранения здоровья.
Врач Александр Муравец: о совместимости алкоголя и правильного питания
В акции принимали участие российские и международные компании, реализующие экологические проекты и практики.
Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.76
-1.3
EUR 60.56
-1.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре проведут Областную лигу интеллектуальных игр «РИСК»

18 октября 2022 13:00
137
В Самаре проведут Областную лигу интеллектуальных игр «РИСК»

Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проведет Областную лигу интеллектуальных игр «РИСК».

Разум, Интуиция, Скорость, Команда. Именно так расшифровывается название лиги интеллектуальных игр, связанных с историей нашей страны. «РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. В 2021 году Волонтеры Победы провели игры на различные темы: «Моя Победа», «Маленькие герои», «Крым – наш», «За кулисами», «Маршалы Победы», «Победы России» и другие, к которым присоседились более 2000 человек.

«Интеллектуальные игры состоят из трех блоков. Каждый блок включает в себя 6 вопросов, для ответа на каждый дается ровно 1 минута. Тематические вопросы требуют от участников как умения мыслить логически или наличия интуиции, так и общих знаний истории, но без предварительной подготовки. Команды-победители пройдут в финал Лиги команд,» – рассказал руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

В этом году участниками Областной лиги интеллектуальных игр станут представители Общественных центров гражданско-патриотического воспитания при учебных заведениях и территориальные отделения движения «Волонтеры Победы» в Самарской области в возрасте от 16 до 35 лет.

Для участия в лиге общественным центрам и территориальным отделениям необходимо направить заявку на электронную адрес: volonter7063@mail.ru до 24 октября 2022 года.

Областная лига интеллектуальных игр «РИСК» реализуется при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ, поддержки Армии.
18 октября 2022  15:10
«Ситуация в Самарской области стабильная, я бы даже сказал, хорошая»: Владимир Путин встретился с Дмитрием Азаровым
127
В Самарской области начнут переработку льна
18 октября 2022  13:21
В Самарской области начнут переработку льна
158
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022  09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
188
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
361
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
643
Весь список