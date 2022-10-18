В Самаре проведут Областную лигу интеллектуальных игр «РИСК»

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Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» проведет Областную лигу интеллектуальных игр «РИСК».

Разум, Интуиция, Скорость, Команда. Именно так расшифровывается название лиги интеллектуальных игр, связанных с историей нашей страны. «РИСК» − это командная интеллектуально-развлекательная игра, где вопросы требуют не только знаний и умения мыслить логически, но и наличия хорошей интуиции. В 2021 году Волонтеры Победы провели игры на различные темы: «Моя Победа», «Маленькие герои», «Крым – наш», «За кулисами», «Маршалы Победы», «Победы России» и другие, к которым присоседились более 2000 человек.

«Интеллектуальные игры состоят из трех блоков. Каждый блок включает в себя 6 вопросов, для ответа на каждый дается ровно 1 минута. Тематические вопросы требуют от участников как умения мыслить логически или наличия интуиции, так и общих знаний истории, но без предварительной подготовки. Команды-победители пройдут в финал Лиги команд,» – рассказал руководитель регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов.

В этом году участниками Областной лиги интеллектуальных игр станут представители Общественных центров гражданско-патриотического воспитания при учебных заведениях и территориальные отделения движения «Волонтеры Победы» в Самарской области в возрасте от 16 до 35 лет.

Для участия в лиге общественным центрам и территориальным отделениям необходимо направить заявку на электронную адрес: volonter7063@mail.ru до 24 октября 2022 года.

Областная лига интеллектуальных игр «РИСК» реализуется при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.