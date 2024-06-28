В Самаре проведено пожарно-тактическое учение с участием пожарного корабля «Смелый»

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Пожарные МЧС России тушат пожары не только на суше, но и на воде. Для этих целей они используют пожарные корабли.

На днях личный состав пожарного корабля «Смелый», в ходе пожарно-тактического учения, оттачивал навыки тушения условного пожара на судне «Нефтерудовоз».

Учение проводилось в целях совершенствования знаний и умений личного состава, необходимых при спасении людей и тушении пожаров на речных судах.

По тактическому замыслу тренировки, пожар возник при производстве сварочных работ в помещении для хранения лакокрасочной продукции.

На борту находились два человека, которые самостоятельно покинули задымленный корабль. Существовала угроза распространения пожара на соседние отсеки.

Подразделения незамедлительно приступили к «тушению возгорания», площадь которого составляла 6 квадратных метров.

Звенья газодымозащитной службы обследовали помещения судна на наличие пострадавших.

Условный пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших не обнаружено.

В учении был задействован личный состав дежурного караула пожарного корабля 3 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО