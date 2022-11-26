В Самаре прошла церемония приведения к Военной присяге военнослужащих спортивной роты ЦСКА 

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Сегодня, 26 ноября, в музейно-выставочном центре "Самара Космическая" прошла 20-я, юбилейная торжественная церемония приведения к Военной присяге военнослужащих спортивной роты ЦСКА, г. Самара.

Клятву на верность Родине произнесли 39 атлетов - членов сборных команд России по Олимпийским видам спорта. Юноши прибыли в Самару из регионов Центрального и Восточного военных округов - Поволжья, Урала, Сибири, Югры, Пермского края.

Среди призывников осеннего призыва 2022 года мастера спорта международного класса Павел Белкин (греко-римская борьба) Иван Гергет (спортивная гимнастика), Зулфат Гараев (тяжелая атлетика), 19 мастеров спорта, 15 кандидатов в мастера и два перворазрядника. Самарец Павел Белкин - победитель Первенств Европы, России, и международного турнира «Борцовская Лига Поддубного». Талантливый борец - выходец из спортивной школы самарского филиала ЦСКА. Тренировали атлета армейские наставники Александр Кропотов и Рустам Гилязов.

Нынешняя присяга запомнится и призывникам, и армейцам надолго. По инициативе начальника самарского филиала ЦСКА Романа Махонина, впервые церемония приведения к Военной присяге проходила в уникальном, знаковом месте - музейно-выставочном центре "Самара Космическая". Комплекс посвящен первому полету человека в космос и развитию самарского космического машиностроения. Два взвода спортроты были построены в зале космической славы, где каждый экспонат дышит славной историей освоения космоса.

Принимал присягу врио начальника самарского филиала ЦСКА Евгений Ищенко. Участвовали в церемонии почетные гости - члены общественной организации «Союз генералов Самары», генерал лейтенант Александр Михайлович Устинов и генерал майор Леонид Яковлевич Тихун, директор Самарского спортивного лицея Лариса Фурсова, директор музейно-выставочного центра «Самара Космическая» Елена Кузина, директора самарских школ, родители военнослужащих, сотрудники самарского филиала армейского Клуба.

Каждый новобранец выполнил весь положенный ритуал: зачитал текст присяги, поставил свою подпись, принял поздравления и произнес: «Служу России»!

После завершения церемонии военнослужащих напутствовал член общественной организации «Союз генералов Самары», генерал лейтенант Александр Михайлович Устинов: «Дорогие солдаты! Сегодня вы стали защитниками Родины, Отечества. Менялись слова, тексты военных присяг, но всегда вступление в Вооруженные Силы венчала Присяга - серьезный, ответственный документ, который предъявляет высочайшие требования к тем, кто его подписал. У каждого воина есть свои испытания. Пройдите их достойно! С сегодняшнего дня вы вливаетесь в ряды мощной организации – армии России. Слава нашей стране, ее Вооруженным Силам и вам – защитникам страны! Поздравляю вас»!

С ответным словом к командирам, почетным гостям и сослуживцам обратился мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике, серебряный призер Первенства мира, серебряный призер Первенства России, бронзовый призер чемпионата России Иван Гергет: «Для нас большая честь, что мы можем проходить служить в рядах спортивных рот ЦСКА. Каждая страница армейского клуба - это история побед и рекордов. И мы будем ее преумножать. Мы будем служить в Вооружённых силах Российской Федерации с честью и достоинством, чтобы родные и близкие могли нами гордиться»!

Затем перешли к награждениям. За активное участие в организации III Всемирных курсантских игр в г. Санкт-Петербурге грамоты Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии Сергея Шойгу были вручены командиру спортивной роты г. Самара майору Виталию Киктеву и командиру взвода старшему лейтенанту Магомеду Юсупову.

Благодарственными письмами начальника Центрального спортивного клуба Армии «За качественную подготовку и активное участие юнармейских отрядов в Параде Памяти, посвященном военному параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве» наградили директора подшефного ЦСКА/Самара Самарского спортивного лицея Ларису Фурсову, а также директоров школ №16, 41, 155.

Перед отъездом для атлетов-военнослужащих провели познавательную экскурсию по экспозициям музея «Самара-космическая».

В ближайшие дни спортсмены будут откомандированы в «Центр подготовки сборных команд России» и продолжат работу в соответствие с планом сборных команд страны.

Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара