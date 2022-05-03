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В Самаре прошла первая репетиция военного парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

4 мая на площади Куйбышева пройдет еще одна репетиция, а 7 мая состоится генеральная репетиция с участием полного состава парадных расчетов и техники.

В ходе проведения тренировок военного парада с 1-й очереди набережной будут производиться холостые залпы из 6-ти единиц 122-мм орудий Д-30.

Традиционно центральное событие – военный парад – пройдёт на площади Куйбышева 9 мая. После завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники в 11.00 стартует патриотическая акция "Бессмертный полк". Колонна будет двигаться по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул. Маяковского.

Начало формирования колонны с 8.00 по ул. Молодогвардейской. Вход через КПП:

- пер.Высоцкого со стороны ул. Галактионовской;

- ул. Некрасовская со стороны ул. Галактионовской и ул.Фрунзе;

- ул. Ленинградская.

Фото: администрация Самары