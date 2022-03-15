62

В Самаре прошла акция «Честные весы», приуроченная ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

15 марта в ряде регионов Приволжского Федерального округа проведена акция «Честные весы», инициированная Росстандартом. Цель акции – обеспечить достоверность средств измерений (весов), которые используются продавцами в процессе торговли. В Самаре акция прошла на Губернском рынке.

Надо отметить, что акция «Честные весы» абсолютно бесплатная и добровольная. Сотрудники Самарского Центра стандартизации и метрологии выборочно и только с добровольного согласия продавцов проверили целый ряд весов в разных частях рынка на предмет корректности работы весового оборудования и точности измерений. Проверенные весы, соответствующие нормативным показателям – получали стикер акции «Честные весы» – специальный знак для потребителя, который гарантирует: здесь точно не обвесят.

Для каждого типа весов устанавливается свой межповерочный интервал. Как правило, весы должны поверяться один раз в год. Если не будет обеспечен надлежащий контроль за весами, средства измерений могут показывать некорректные данные. Учитывая этот факт, акция «Честные весы» – хороший повод проверить свое оборудование для предпринимателей.

Все проверенные Самарским ЦСМ весы показали положительный результат и получили заслуженные стикеры. Не обошли специалисты ЦСМ своим вниманием и контрольные весы на рынке, теперь их тоже украшает стикер «Честные весы». Как отметили сотрудники Роспотребнадзора, принимавшие участие в мероприятии в качестве наблюдателей, подобные акции хороший помощник в сфере защиты прав потребителей и добросовестных предпринимателей, сообщает ФБУ Самарский ЦСМ.

Фото: ФБУ Самарский ЦСМ