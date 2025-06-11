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В Самаре прошел VII антинаркотический форум «Мы будем жить!»

11 июня 2025 12:13
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В Самаре прошел VII антинаркотический форум «Мы будем жить!»

В Струковский саду и бизнес-центре «Волга Плаза» состоялся VII ежегодный антинаркотический форум Самарской области «Мы будем жить!». Мероприятие, приуроченное к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотиков, собрало более 1000 участников – представителей власти, правоохранительных органов, медиков, общественников и жителей региона.

Форум открылся работой профильных площадок Министерства здравоохранения, Министерства труда Самарской области и некоммерческих организаций, входящих в Самарский Антинаркотический Фронт. Гости могли пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, обучиться первой помощи от специалистов Красного Креста, посетить лекции по созависимому поведению и арт-терапии, поучаствовать в открытой тренировке по тхэквондо (школа «Лидер»). Для детей работали зоны аквагрима и анимации.

Параллельно в «Волга Плаза» прошла пленарная сессия по теме: «Консолидация ресурсов для реализации антинаркотической стратегии РФ на 2020–2030 годы». С видеообращением к участникам выступила Яна Лантратова, депутат Госдумы, председатель комитета по развитию гражданского общества. В дискуссии участвовали: руководитель управления Министерства внутренней политики Самарской области по взаимодействию с социально ориентированными некоммерческими организациями Юлия Рожкова, советник губернатора Самарской области, региональный координатор Федерального проекта «Вызов» Екатерина Сеницкая, полковник полиции, заместитель начальника Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств ГУ МВД России по Самарской области Владислав Константинов.

Организатором проекта выступил Самарский Антинаркотический Фронт при поддержке правительства области, Общественной палаты, Минздрава и Антинаркотической комиссии Самарской области.

Форум направлен на снижение наркотизации населения и последствий употребления ПАВ и развитие межведомственного взаимодействия в борьбе с наркоманией.

Фото — Ассоциация «Самарский антинаркотический фронт»

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