В Самаре прошел стартап-марафон «Разведка»

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Региональный центр инноваций StartupSamara и Российская площадка для стартапов и инвесторов «Разведка» провели третий совместный стартап-марафон. 30 технологических компаний представили свои проекты инвесторам. В этом году при отборе заявок особое внимание было уделено стартапам, планирующим развиваться внутри российского рынка и имеющим потенциал заменить ушедшие сервисы и платформы.

«Разведка х StartupSamara» — это площадка для молодых предпринимателей, инициаторов новых бизнесов, желающих привлечь инвестиции в развитие своих идей. Главная идея стартап-марафона — познакомить технологических предпринимателей и экспертов венчурного рынка. Формат мероприятия позволяет командам из Самарской области на безвозмездной основе получить менторскую поддержку со стороны экспертов программы в режиме реального времени, проще выходить на площадки других регионов, а также находить новых партнеров и заказчиков.

На подписании соглашения о сотрудничестве между научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего», образовательным фондом «Талант и успех», федеральной территорией «Сириус» с регионами-соинициаторами НОЦ Глава региона Дмитрий Азаров сказал: «Сейчас время настоящих лидеров. Время людей, которые стремятся раздвигать горизонты, смелых и талантливых». Создание возможностей для самореализации людей разных возрастов является одной из основных целей национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным.

С приветственным словом к участникам стартап-марафона обратился Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области: «Одним из главных приоритетов нашего региона является работа с молодыми командами, со стартапами. Для этого работает Венчурный фонд Самарской области, а благодаря партнерству с Фондом содействия инновациям нам удалось за 5 лет привлечь в региональные стартапы более миллиарда рублей финансирования. Один из лучших региональных операторов Сколково базируется в Технопарке "Жигулевская долина", в котором сегодня работают более 270 компаний. Сейчас у нас реализуется несколько инициатив с индустриальными партнерами, такими как ОАО "РЖД", ПАО "ОДК-Кузнецов", Ростехом и другими. Самарская область всегда была и будет комфортной площадкой для развития современных инновационных проектов».

По традиции стартап-марафон собрал самые разные высокотехнологичные проекты из Самары и со всей России. Модульная операционная система для высоконагруженных сервисов, двигатели сверхмалых космических аппаратов, инновационное детское питание, цифровые сотрудники для малого бизнеса, беспилотный конвертоплан, децентрализованный блокчейн-кошелек и другие проекты были представлены участниками стартап-марафона на презентационной сессии.

Стартап-марафон «Разведка х StartupSamara» проходила в течение двух дней: 27 июля отобранные участники выступили перед экспертным жюри, а 28 июля 17 лучших проектов ждали индивидуальные online-встречи с инвесторами, на которых потенциальные партнеры могли обсудить дальнейшее сотрудничество. В этом году в жюри стартап-марафона вошли 25 инвесторов, интересующихся проектами на ранних стадиях.