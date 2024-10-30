В Самаре прошел первый ИТ-форум "Регион 63: цифровая стратегия будущего"

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30 октября в Самаре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева прошел первый ИТ-форум «Регион 63: цифровая стратегия будущего». На форуме представители федеральной власти, региональных вузов, цифрового кластера и промышленности обсудили актуальные вопросы взаимодействия в условиях импортозамещения.



Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян выступил модератором секции, посвященной стратегии внедрения ИТ-решений в сфере здравоохранения. Активное участие в ней приняли представители Самарского государственного медицинского университета, самарские IT-компании, медицинских учреждений, в том числе заместители главных врачей по цифровой трансформации а также сотрудники МИАЦ.



«В настоящее время сфера здравоохранения испытывает цифровую трансформацию. Все процессы перекладываются в цифровую плоскость. Создание единого цифрового контура - это масштабная федеральная задача, реализуемая в нашем регионе благодаря мероприятиям нацпроекта и региональным разработкам. Наша задача - создать надежную цифровую платформу, которая станет основой для работы медицинских учреждений.», - отметил врио министра Армен Бенян.



Напомним, цифровизация здравоохранения — одно из приоритетных направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

Фото: минздрав СО