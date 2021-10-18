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В Самаре прошел марафон, посвященный 80-летию со дня присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы»

18 октября 2021 17:44
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Эксперты обсудили, как история «запасной столицы» отразилась на судьбах горожан.

В Самаре прошел патриотический теле- и радиомарафон, посвященный знаменательной для города дате - 80-летию со дня присвоения Куйбышеву статуса «запасной столицы». Эксперты не только вспоминали историю, но и рассуждали о том, как она влияет на сегодняшнюю жизнь горожан. Организаторы марафона – агентство коммуникаций «ПРАТОН» и ГТРК «Самара» при грантовой поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации г.о. Самара. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал особую важность для региона и страны в целом темы сохранения исторической памяти как неотъемлемой части формирования самосознания, самоидентификации новых поколений граждан.

Постановление Государственного Комитета Обороны СССР «Об эвакуации столицы СССР из г. Москвы» было принято 15 октября 1941 года. Ровно 80 лет спустя состоялась дискуссия, в которой приняли участие историки, преподаватели, сотрудники предприятий с военной судьбой, специалисты в области общественных связей и брендинга территорий, представители СМИ. Патриотический марафон «Истории запасной столицы. 80 лет» проходил в гибридном формате: некоторые эксперты подключались к дискуссии в Zoom, а происходящее в студии ГТРК «Самара» транслировалось в эфире телеканала «Самара 24» и «Радио России». 

Эксперты обсудили, как история «запасной столицы» отразилась на судьбах горожан, как сегодня следует рассказывать самарцам и гостям города о событиях теперь уже далекого прошлого, нужен ли Самаре музей «запасной столицы».

«Разговор получился содержательным и смысловым. Мы не просто вспоминали прошлое, но и говорили о том, как героическую историю города использовать в качестве фундамента для его сегодняшнего развития. Одна из идей марафона – важность организации в Самаре музея запасной или военной столицы. Этот музей, безусловно, станет интереснейшим туристическим объектом и привлечет внимание гостей города. Он также станет площадкой для популяризации важнейших смыслов для горожан, прежде всего молодого поколения, поможет осознать и сформулировать уникальность Самары, что так важно для создания регионального бренда», – считает Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН».

«Популяризация военной истории нашего города, трудовой доблести людей, которые самоотверженно трудились на предприятиях Куйбышева, – это не беседа о прошлом. Это объяснение нашего сегодняшнего благополучия и движения к будущим успехам», – отметила одна из экспертов, начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «РКЦ «Прогресс» Ольга Гурина.

 

Фото:   правительство СО

 

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