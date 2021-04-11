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В Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят»

11 апреля 2021 17:37
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В рамках забега участники соревновались на дистанциях 600 м (детский забег), 1586 м,  3 км, 10 км,  21,1 км, 5х3 км (корпоративный забег).

11 апреля в Самаре прошел легкоатлетический забег «Будь первым, вторых не помнят». В этом году он посвящен 60-летию первого полета человека в космос. В полумарафоне приняли участие порядка 2000 участников из более чем 100 городов и населённых пунктов России, в их числе: Москва, Санкт-Петербург, Саратов, Оренбург и другие. 

Космический марафон – дал старт легкоатлетическим забегам в Самаре. Принять участие в соревновании могли все желающие. В рамках забега участники соревновались на дистанциях 600 м (детский забег), 1586 м,  3 км, 10 км,  21,1 км, 5х3 км (корпоративный забег).

Традиционно участники стартовали и финишировали напротив амфитеатра на площади Славы, беговая дистанция проходила по Волжскому проспекту, ул. Максима Горького, ул. Лесная, Северо-Восточной магистрали.

Спортсмены, занявшие 1, 2 и 3 места на всех дистанциях получили дипломы, медали и призы от организаторов и партнеров. Медали финишера получили все участники, завершившие свою дистанцию.

Теги: Акценты Мероприятия

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