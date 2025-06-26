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В Самаре прошел Кубок по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции региона

26 июня 2025 14:42
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В соревновании приняли участие 8 команд со всего региона.

Мероприятие направлено на укрепление взаимосвязей между госавтоинспекторами области, популяризацию спорта, повышение имиджа сотрудников органов внутренних дел.

В областной столице, на одной из спортивных площадок Набережной реки Волги, прошёл традиционный Кубок по мини-футболу, посвященный 89-й годовщине со дня образования службы Госавтоинспекции.

В соревновании, направленном на укрепление взаимосвязей между госавтоинспекторами Самарской области, популяризацию спорта и здорового образа жизни, повышение имиджа сотрудников органов внутренних дел, приняли участие 8 команд со всего региона.

Почетными гостями мероприятия стали руководитель управления Госавтоинспекции полковник полиции Игорь Бобров, заслуженный ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Валерьян Панфилов, председатель местной общественной организации «Самарская городская федерация футбола», заслуженный ветеран ФК «Крылья Советов» Сергей Марушко.

Соревнования прошли в дружеской атмосфере, участники продемонстрировали волю к победе, навыки работы в команде и отличную физическую подготовку.

По результатам турнира 1 место заняла команда Полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре;

2 место – Отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Тольятти и Отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Тольятти;

3 место заняла Отдельная специальная рота ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, выбраны победители специальных номинаций турнира: «Лучший вратарь», «Лучший Защитник», «Лучший нападающий» и «Лучший игрок».

Все команды-участники награждены памятными подарками, кубками и дипломами.  

Организаторы мероприятия отметили, что такие турниры укрепляют командный дух сотрудников полиции и пропагандируют здоровый образ жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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