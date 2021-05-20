В Самаре прошел крупнейший транспортно-логистический форум «PRO//Движение.Поволжье»

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Сегодня в Самаре состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье», которая стала главной коммуникационной платформой Приволжского федерального округа по развитию железнодорожной логистики регионов Поволжья.

Она была организована на площадке «Трансфер инноваций» в гибридном формате: с ограниченным числом участников в зале и онлайн-участниками на цифровой платформе мероприятия.

В работе конференции приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Также в мероприятии участвовали представители логистических компаний, грузоотправителей и грузовладельцев, ОАО «РЖД» и органов власти.

– Мы говорили о возможностях контейнеризации грузов, развитии транзитного потенциала, лучших примерах государственно-частного партнёрства в формировании системы транспортно-логистических центров в регионах Поволжья, о преимуществах цифровых решений для грузоотправителей. Можно с уверенностью сказать, что конструктивный диалог на форуме с партнерами и клиентами задал новый импульс развитию грузовых перевозок в Приволжском федеральном округе, – отметил Вячеслав Дмитриев.