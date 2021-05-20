Я нашел ошибку
Главные новости:
Андрей Турчак обратился к Главе государства с инициативой о присвоении еще 11 российским городам звания «Город трудовой доблести».
Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о присвоении звания «Город трудовой доблести» 11 городам
Уже в эту субботу. Не пропустите!
На телеканале «Звезда» в эфир программа «Круиз-контроль», в которой ведущая проверит маршрут Самара - Тольятти
Конференция стала главной коммуникационной платформой ПФО по развитию железнодорожной логистики регионов Поволжья.
В Самаре прошел крупнейший транспортно-логистический форум «PRO//Движение.Поволжье»
Среди тем, которые чаще всего поднимают жители: вопросы обращения с ТКО и промышленными отходами, состояния атмосферного воздуха, очистки и снижения выброса сточных вод и др.
Дмитрий Азаров провел совещание по ключевым вопросам экологии Самарской области
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
На всероссийском марафоне выступит соучредитель компании Apple.
Жители Самарской области могут присоединиться к трехдневному просветительскому марафону «Новое Знание»
Беспрецедентная акция памяти объединила в этом году около пяти миллионов имен участников Великой Отечественной войны.
«Бессмертный полк онлайн» – 2021: СО вошла в десятку регионов России по количеству поданных заявок на участие
Вопрос о реконструкции очистных сооружений Сызрани начали прорабатывать еще в 1995 году, но из-за отсутствия финансирования работы откладывались.
«Оздоровление Волги»: одновременно на двух объектах очистных сооружений Сызрани идут работы
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.08
EUR 89.77
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре прошел крупнейший транспортно-логистический форум «PRO//Движение.Поволжье»

20 мая 2021 19:39
98
Конференция стала главной коммуникационной платформой ПФО по развитию железнодорожной логистики регионов Поволжья.

Сегодня в Самаре состоялась транспортно-логистическая конференция «PRO//Движение.Поволжье», которая стала главной коммуникационной платформой Приволжского федерального округа по развитию железнодорожной логистики регионов Поволжья.

Она была организована на площадке  «Трансфер инноваций» в гибридном формате:  с ограниченным числом участников в зале и онлайн-участниками на цифровой платформе мероприятия.

В работе конференции приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Также в мероприятии участвовали представители логистических компаний, грузоотправителей и грузовладельцев, ОАО «РЖД» и органов власти. 

– Мы говорили о возможностях контейнеризации грузов, развитии транзитного потенциала, лучших примерах государственно-частного партнёрства в формировании системы транспортно-логистических центров в регионах Поволжья, о преимуществах цифровых решений для грузоотправителей. Можно с уверенностью сказать, что конструктивный диалог на форуме с партнерами и клиентами задал новый импульс развитию грузовых перевозок в Приволжском федеральном округе, – отметил Вячеслав Дмитриев.

 

 

Теги: PRO//ДВИЖЕНИЕ.ПОВОЛЖЬЕ транспортный форум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Главные темы — развитие таких перспективных направлений как контейнерные перевозки, реализация проектов на основе государственно-частного партнерства.
20 мая 2021, 16:04
В СО прошла транспортно-логистическая конференция «PRO//ДВИЖЕНИЕ.ПОВОЛЖЬЕ», в которой принял участие Дмитрий Азаров
Главные темы — развитие таких перспективных направлений как контейнерные перевозки, реализация проектов на основе государственно-частного партнерства. Политика
208
В центре внимания
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
20 мая 2021  19:05
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
Политика
83
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
20 мая 2021  13:37
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
Происшествия
257
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
20 мая 2021  13:10
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
416
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
20 мая 2021  10:54
Самарцев информируют о голосовании за общественные пространства
Благоустройство
206
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
19 мая 2021  18:37
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета НОЦ
Образование
400
Весь список