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В Самаре прошел ежегодный форум «Тур Притяжение»

18 декабря 2024 09:56
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В Самаре прошел ежегодный форум «Тур Притяжение»

17 декабря в Самаре состоялся IX ежегодный форум «Тур Притяжение-2024», посвященный развитию туризма и гостеприимства. Мероприятие собрало более 250 участников из туристической отрасли: отельеров, рестораторов, туроператоров и экскурсоводов.

«Самара – город с невероятным потенциалом. Мы стремимся сделать его не только комфортным для жизни, но и привлекательным туристическим центром. Форум «Тур Притяжение» – это отличная площадка для обмена опытом и обсуждения новых идей. Уверен, это важнейшее событие для развития туристической отрасли Самары», - подчеркнул и.о. Главы Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) .

Форум «Тур Притяжение» традиционно выступает ключевой коммуникационной площадкой для представителей власти, туристического сообщества и молодых специалистов. В этом году участники обсудили актуальные тренды и лучшие практики в сфере туризма, обменялись опытом и наметили пути дальнейшего развития отрасли в Самаре.

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