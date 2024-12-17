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В Самаре прошел ежегодный форум «Тур Притяжение 2024»

17 декабря 2024 17:46
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Форум «Тур Притяжение» традиционно выступает ключевой коммуникационной площадкой для представителей власти, туристического сообщества и молодых специалистов.

17 декабря в Самаре состоялся IX ежегодный форум «Тур Притяжение 2024», посвященный развитию туризма и гостеприимства. Мероприятие, организованное Администрацией городского округа Самара, собрало более 250 участников из туристической отрасли: отельеров, рестораторов, туроператоров и экскурсоводов. 

«Самара – город с невероятным потенциалом. Мы стремимся сделать его не только комфортным для жизни, но и привлекательным туристическим центром. Форум «Тур Притяжение» – это отличная площадка для обмена опытом и обсуждения новых идей. Уверен, это важнейшее событие для развития туристической отрасли Самары», - подчеркнул и.о. Главы Самары Иван Носков.

Форум «Тур Притяжение» традиционно выступает ключевой коммуникационной площадкой для представителей власти, туристического сообщества и молодых специалистов. В этом году участники обсудили актуальные тренды и лучшие практики в сфере туризма, обменялись опытом и наметили пути дальнейшего развития отрасли в Самаре.

«Форум стал традиционным. Здесь собрались те люди, для которых отрасль туризма, индустрии гостеприимства не безразлична. Сегодня всем собравшимся предстоит поучаствовать во всевозможных мероприятиях, круглых столах, обсуждениях ряда стратегических документов. Уверен, что каждый из участников возьмет для себя что-то полезное, что сможет в дальнейшем применить в повседневной работе и в создании проектов», - сказал Министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Среди основных тем форума были: территориальный брендинг, цифровизация туристической отрасли (включая создание областного маркетплейса), популярные направления в туризме (с акцентом на молодежный и семейный туризм), создание комплексных туристских услуг, современная культура сервиса, лучшие практики создания туристского продукта, экскурсионный сервис и развитие гостиничной деятельности.

В работе форума приняли участие эксперты со всей России, которые поделились своим опытом и знаниями с участниками. 

«Стало традицией встречаться в конце года со специалистами туристского, гостиничного бизнеса. В этом году мы хотим поделится опытом подготовки кадров именно в плане межрегионального сотрудничества, опытом и взаимодействием, которые дают глубокое тактическое погружение студентов в отрасль туризма, где они видят на собственном примере как осуществляется туристская и гостиничная деятельность», - рассказала директор Высшей школы туризма и социальных технологий ПВГУС Наталья Алексеева.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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