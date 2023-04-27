В Самаре пройдёт VI Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой»

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29 и 30 апреля по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия, в Самаре в дни святой Пасхи пройдёт VI Межрегиональный фестиваль-конкурс хоровой музыки «Пасха над Волгой». Фестиваль «Пасха над Волгой» - одно из самых масштабных и ожидаемых событий среди исполнителей хоровой музыки и церковного пения. За годы проведения фестиваль стал площадкой не только для демонстрации исполнительского уровня коллективов, но также местом поиска новых творческих возможностей, пространством общения хоровых коллективов друг с другом и с ведущими специалистами в области хорового искусства.

Сохранение и приумножение музыкальных ценностей традиционной православной культуры, обмен опытом коллективов различных регионов России, знакомство с русской певческой культурой широкой публики являются основными задачами фестиваля.

За время существования «Пасхи над Волгой» в Самаре побывали с выступлениями хоровые коллективы их разных городов России.

Специальным гостем фестиваля в этом году станет обладательница самого высокого женского голоса в мире, занесенного в Книгу рекордов Гиннесса, участница проекта «Голос» Светлана Феодулова. Певица также многодетная мама, воспитывающая троих своих и пятерых приёмных детей с Донбасса. Во время концертной программы по Данбассу, Светлана уловила взгляд ребенка, такой пронзительный, что она решила обратиться к нему лично и предложила стать частью ее семьи. Но мальчик отказался: «У меня еще четверо братьев и сестер, я не могу их оставить», - прозвучал ответ. Так в семье Светланы Феодуловой появилось еще пятеро детей. Певица ведёт активную общественную деятельность, направленную на развитие культуры в нашей стране. Организует много детских музыкальных концертов, чтобы развивать у детей музыкальный вкус и любовь к Родине. «Дети - это будущее нашей страны. Мы должны вкладывать в них любовь к прекрасному через музыку и другие виды искусства, чтобы сохранить культурное наследие нашей великой России!» – утверждает Светлана.

Гала-концерт с участием Светланы Феодуловой состоится 30 апреля в 17.00.

Гала-концерт и другие фестивальные мероприятия пройдут в концертном зале собора в честь Софии Премудрости Божией (г. Самара, ул. Соколова, 1А).

Организаторами фестиваля выступают Самарская епархия, Приход храма святителя Спиридона Тримифунтского Самарской епархии и БФ «Спиридоновский – Никольский».

Вход на все мероприятия фестиваля «Пасха над Волгой» - свободный!

Фото: департамент информационной политики СО