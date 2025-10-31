В Самаре пройдут торжественные и памятные мероприятия 7 ноября

125

7 ноября в память легендарного военного парада 1941 года в Куйбышеве (Самаре) – запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны – по многолетней традиции пройдут торжественные мероприятия, посвященные трагическим и героическим страницам истории нашей страны. (0+)

В этот день на улице Молодогвардейской, д. 59 в 9:00 состоится торжественное открытие мемориальной доски в честь работников Телеграфного Агентства Советского Союза.

Напомним, сотрудники редакции ТАСС стали одними из первых, кто был эвакуирован в Куйбышев в начале Великой Отечественной войны. Переезд 410 сотрудников ТАСС и 720 членов их семей состоялся уже в конце лета 1941 года. К осени 1941 года почти весь коллектив ТАСС был эвакуирован в запасную столицу.

Именно в Куйбышеве была создана мощная техническая база, позволившая агентству бесперебойно получать и распространять сообщения от своих корреспондентов в стране и за рубежом, что сделало его главным источником информации для правительства, населения и всей печати Советского Союза и мира.

В 1941-м сотни тассовцев ушли на фронт, другие стали военными корреспондентами. Работая на фронте и в тылу, они создали масштабную летопись всех 1418 дней войны. Большой вклад в мобилизацию сил народа на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками внесли и плакаты «Окна ТАСС», которые также создавались в Куйбышеве. Они стали настоящим оружием, вдохновляя на борьбу бойцов на передовой и тех, кто трудился в тылу.

В 10 утра в музее Боевой Славы «Парад 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве», который находится в лицее «Технический», состоится встреча участников Парада Памяти, руководства города и области с ветеранами Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В это же время в Самарской Губернской Думе состоится церемония торжественного награждения победителей творческих и патриотических конкурсов, акций, регионального Смотра строя и песни в рамках специальных патриотических мероприятий Парада Памяти.

В 11:30 на площади Куйбышева откроется выставка «Герои спорта на войне». Именно этой теме посвящен Парад Памяти 2025 года. Там же в 11:45 состоится церемония возложения венков и цветов к памятному знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве».

Ключевым событием дня станет XV юбилейный Парад Памяти, с участием парадных расчетов из всех регионов Приволжского федерального округа, а также Курской области и Донецкой Народной Республики. Напомним, первый Парад Памяти прошел в 2011 году. Его инициаторами стали ветераны Великой Отечественной войны, историки, представители общественных объединений.

«С 2011 года Парад Памяти стал народным проектом, целым движением, символом сплочения абсолютно всех жителей Самарской области. За 15 лет проект вырос от локального до всероссийского, даже международного. Он объединил 89 регионов-участников России и 25 стран мира», – подчеркнула исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, начальник штаба международного патриотического проекта «Парад Памяти» Инна Жичкина.

В этом году участие в торжественном марше примут порядка 125 расчетов – более 7,5 тысяч человек из 16 регионов России: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий.

Сопровождать прохождение парадных расчетов будет Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Также запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.

«Подготовка к проведению Парада Памяти активно ведется последние три месяца. Мы уже проверили готовность юнармейцев и кадетов. А 6 ноября в 16:00 состоится генеральная репетиция, на которой будут присутствовать все участники торжественного марша из регионов России», – отметил командующий Парадом Памяти, генерал-майор Александр Протченко.

«Для каждого участника – юнармейца, кадета, школьника – Парад Памяти имеет особое значение. Желающих пройти торжественным маршем по самой большой площади Европы – площади Куйбышева – очень много. Для детей – это возможность не просто показать себя, а пообщаться с нашими генералами, участниками боевых действий, ветеранами СВО, это дань памяти их прадедам», – дополнил начальник штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Алексей Родионов.

Парад Памяти начнется в 12:00. Посмотреть его на площади Куйбышева смогут все желающие – вход свободный. Важно отметить, что телеканалом ГТРК «Самара» будет организована прямая трансляция торжественного марша. Также прохождение парадных расчетов покажет Медиаагентство «Самара 450», телеканалы «Самара-ГИС» и «Тольятти 24».

С 13:30 на площади Куйбышева начнется работа патриотических площадок. Будет открыта выставка военно-исторической техники, полевая кухня, музейные экспозиции.

Вечером, в 18:00, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича выступит Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации.

