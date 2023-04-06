В Самаре пройдут «Родительские чтения»

21

7 апреля 2023 года в 10.00 в Самаре пройдет просветительское мероприятие – «Родительские чтения». Родительские чтения предоставляют уникальную возможность получить профессиональные ответы на повседневные вопросы о воспитании детей, в том числе в замещающих семьях, о способах гармонизации отношений в семье и многое другое.

Приоритетным направлением работы Правительства Самарской области была и остается всесторонняя поддержка семей с детьми и укрепление семейных ценностей. Этим вопросам отдельное внимание уделяет губернатор Самарской области.

Многообразие мер социальной поддержки, в том числе в рамках реализации национального проекта «Демография», распространяется на каждого третьего жителя региона, ими охвачено порядка 1 млн. человек. Самая весомая категория получателей социальной помощи – это семьи с детьми. Наряду с финансовыми мерами соцподдержки семьям оказывается и нефинансовая помощь. Это различные социальные услуги и социальные сервисы. В том числе проводится различные мероприятия для семей с детьми.

Участниками очередных «Родительских чтений» станут не только многодетные родители, замещающие семьи, кандидаты в замещающие родители, специалисты сферы социальной защиты и обслуживания, но и кандидаты в приемные родители пожилых граждан и инвалидов.

В программе мероприятия запланирована работа тематических площадок:

«Приемная семья для пожилого человека». На мероприятии выступят наставники, обладающие опытом создания приемных семей, которые поделятся историями из своей жизни, трудностями и радостями обретения новой семьи. Присутствующие познакомятся со стационарозамещающими сервисами и проектом «Оставаться самим собой»; узнают о практических приемах комплексного восстановления после травм и болезней.

«Быть наставников для своего подростка». Занятие в непринужденной форме покажет родителям как слушать и слышать своего подростка, его потребности и нужды. Родители овладеют навыками и приемами конструктивного взаимодействия с детьми в семейно-досуговом пространстве.

«Коучинг для приемных родителей». Тренинг для приемных родителей нацелен на овладение эффективными и актуальными родительскими практиками в создании благоприятной семейной атмосферы; успешное урегулирование семейных конфликтов; снятие эмоционального напряжения и развитие спектра воспитательных приемов с приемными детьми.

Цикл прикладных мастер-классов для детей и подростков «Мастера Самары детям».

Цикл прикладных мастер-классов для взрослых «Творческая мастерская».

Фото: ru.freepik.com