В Самаре пройдет Юбилейный вечер Благотворительного фонда «Источник Веры»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году победителей определяли в 11 номинациях.
Резиденты «Жигулёвской долины» стали финалистами конкурса «Достояние губернии-2023»
Самарская область присоединилась к информационной кампании по популяризации волонтерства
Подарки, песни, цветы и тёплые слова - для самых любимых   
Накануне Дня матери в самарском регионе поздравили многодетных мам и матерей участников СВО
Самарчанка стала победительницей турнира в одиночном разряде.
Екатерина Зиронова из Самарской области выиграла молодежное первенство России по настольному теннису
Работы на улично-дорожной сети организованы круглосуточно.
С улиц Самары на площадки временного складирования вывезено около 5 100 тонн снега
По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
Грузовой терминал станции «Безымянка», как структурное подразделение ОАО «РЖД», является одним из флагманских терминалов.
В Самарской области стартовала модернизация грузового терминала станции «Безымянка»
Сейчас на дороги выведено максимальное количество патрульных экипажей.
Полицейские региона оказывают помощь жителям и гостям Самарской области
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.12
-0.04
EUR 96.23
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В день футбольного матча в Самаре усилят работу общественного транспорта
10 лет исполняется проекту «Россия – моя история»
Полицейские и общественники региона провели профилактические встречи антикоррупционной направленности
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет Юбилейный вечер Благотворительного фонда «Источник Веры»

24 ноября 2023 13:56
185
В Самаре пройдет Юбилейный вечер Благотворительного фонда «Источник Веры»

29 ноября 2023 года в 18.00 в галерее «Новое пространство» пройдет Юбилейный вечер Благотворительного фонда «Источник Веры». Цель мероприятия – привлечение внимания бизнес структур, общественности к ремонту арт-пространства для детей-инвалидов «Души Цвета Покажем».

Благотворительный фонд «Источник Веры» создан в 2018 году и помогает детям с органиченными возможностями здоровья. Среди подопечных фонда дети с диагнозом ДЦП, ментальными нарушениями и другими серьезными особенностями здоровья. Всего на сегодняшний день у фонда более 200 подопечных. Для их социализации, улучшения качества жизни детей и семей, где они воспитываются, фондом реализуется проект «Души Цвета Покажем».

Цель проекта «Души Цвета Покажем» - вывести ребенка-инвалида из изоляции, расширить его возможности к общению, научить новым компетенциям, помочь родителя наладить контакт с ребенком и дать возможность самореализоваться.

В программе юбилейного вечера: выставка картин детей с ОВЗ, творческое выступление особенных детей, показ клипа и мультфильма, созданных с участием подопечных фонда.
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
24 ноября 2023  14:01
Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки по трассам Самарской области
236
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
574
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
3194
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
664
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
673
Весь список