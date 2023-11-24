В Самаре пройдет Юбилейный вечер Благотворительного фонда «Источник Веры»

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29 ноября 2023 года в 18.00 в галерее «Новое пространство» пройдет Юбилейный вечер Благотворительного фонда «Источник Веры». Цель мероприятия – привлечение внимания бизнес структур, общественности к ремонту арт-пространства для детей-инвалидов «Души Цвета Покажем».



Благотворительный фонд «Источник Веры» создан в 2018 году и помогает детям с органиченными возможностями здоровья. Среди подопечных фонда дети с диагнозом ДЦП, ментальными нарушениями и другими серьезными особенностями здоровья. Всего на сегодняшний день у фонда более 200 подопечных. Для их социализации, улучшения качества жизни детей и семей, где они воспитываются, фондом реализуется проект «Души Цвета Покажем».



Цель проекта «Души Цвета Покажем» - вывести ребенка-инвалида из изоляции, расширить его возможности к общению, научить новым компетенциям, помочь родителя наладить контакт с ребенком и дать возможность самореализоваться.



В программе юбилейного вечера: выставка картин детей с ОВЗ, творческое выступление особенных детей, показ клипа и мультфильма, созданных с участием подопечных фонда.

