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В дни работы выставки на площади Куйбышева будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, организована полевая кухня, посетители смогут принять участие в мастер-классах и написать письма военнослужащим – участникам СВО.  
В Самаре пройдет выставка «Сила V правде: гордость и Победа», на которой покажут  трофейную технику с полей СВО
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В Самаре пройдет выставка «Сила V правде: гордость и Победа», на которой покажут  трофейную технику с полей СВО

18 октября 2024 16:32
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В дни работы выставки на площади Куйбышева будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, организована полевая кухня, посетители смогут принять участие в мастер-классах и написать письма военнослужащим – участникам СВО.  

В Самаре в ноябре пройдет выставка «Сила V правде: гордость и Победа». Жители и гости Самарской области смогут увидеть трофейную технику противника, захваченную российскими военнослужащими в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Выставка откроется 4 ноября и будет работать до 10 октября с 11.00 до 20.00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади Куйбышева, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, время работы 6 ноября – с 11.00 до 15.00, 7 ноября с 14.00 до 20.00. Посещение выставки бесплатное.

Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО уже прошла в ряде регионов России. Главная цель экспозиции — вновь напомнить о бесстрашии и героизме наших военнослужащих, которые сражаются за правду в зоне проведения СВО. «Гордость берет за наших ребят», - делятся те, кто уже увидел выставку.

Есть повод для гордости и у жителей Самарской области. В числе экспонатов выставки – танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области командир разведывательно-ударного взвода, младший лейтенант Назар Сергеевич Назаренко.

Также в экспозиции будут представлены бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобили Mastiff, Kirpi, образцы стрелкового и противотанкового вооружения и другие образцы западной военной техники, захваченной нашими военнослужащими. Важно, что историю экспонатов и разгрома вражеской техники будут рассказывать сами участники СВО.

В дни работы выставки на площади Куйбышева будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, организована полевая кухня, посетители смогут принять участие в мастер-классах и написать письма военнослужащим – участникам СВО.  

Теги: Самара

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Комментарии

18 октября 2024 17:17
Ди
"Выставка откроется 4 ноября и будет работать до 10 октября с 11.00 до 20.00" (с) Хорошо, что почти целый год будет выставка. Все посмотрят...
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