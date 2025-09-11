В Самаре пройдет творческий вечер поэта Юрия Татаренко

102

12 сентября в 18:00 Библиотека №8 приглашает на творческий вечер поэта Юрия Татаренко.

Отправляемся в поэтическое путешествие! Вас ждет презентация новой книги стихов «Прицепной вагон» — это 50 произведений разных лет, объединенных магией железных дорог, перестуком колёс и философией пути.

Юрий Татаренко (Новосибирск) — яркий современный автор, член Союза писателей России, лауреат множественных литературных премий и победитель поэтических турниров. На его счету восемь авторских сборников.

Ждём всех, кто в пути, и тех, кто любить смотреть на мир из окна вагона!

В программе:

∙ Знакомство с новой книгой «Прицепной вагон»

∙ Авторское чтение стихов

∙ Живой разговор о творчестве и путешествиях

12+

Дата: 12 сентября, 18:00

Место: Библиотека №8 (Николая Панова, 30)

Вход свободный!