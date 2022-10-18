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Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2022-2023 учебный год
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В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2022-2023 учебный год

18 октября 2022 18:49
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Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке.

21 октября в Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования на 2022-2023 учебный год.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении на Портале Образовательных Услуг https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»). В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информацию о наличии свободных мест в МОО можно посмотреть на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (во вкладке «Поиск образовательных организаций»).

Родители имеют право выбора предпочитаемых МОО с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти в порядке убывания предпочтения). Для изменения списка предпочитаемых МОО в электронном заявлении необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное и преимущественное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;

- даты регистрации ребенка в электронном реестре;

- возраста ребенка по состоянию на 01.09.2022;

- желаемой даты зачисления не позднее 01.09.2022;

- направленности группы.

О предоставлении места для ребенка в детском саду родителям сообщат специалисты МОО в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Кроме того, электронное заявление перейдёт из статуса «Очередник» («Ожидание направления») в статус «Направлен», что можно отслеживать на Портале образовательных услуг по адресу https://es.asurso.ru/ либо https://es2p.asurso.ru/ (в разделе «Поиск заявлений»).

Напомним, что необходимо своевременно обратиться для письменного подтверждения своего согласия с предоставленным в МОО местом (в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения). Следует обращаться непосредственно в муниципальную образовательную организацию, в которой ребенку предоставлено место.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным для ребенка местом в МОО нужно обращаться в МФЦ.

В случае неявки родителей (законных представителей) для подтверждения своего согласия (несогласия) с предоставленным местом в последующих распределениях свободных мест ребенок принимать участия не будет.

В целях восстановления его в электронном реестре для последующего участия в распределениях свободных мест необходимо обращаться в МФЦ.

 

Фото:    ru.freepik.com

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