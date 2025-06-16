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В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»

16 июня 2025 10:20
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В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»

21 июня (суббота) в 16.00 пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской» (12+). Ее проведет историк, главный хранитель Музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная.
До революции улица Фрунзе называлась Саратовской, а в 1915–1918 годах Челышевской. Здесь располагались многие значимые для города здания, например, театр-цирк «Олимп», Земская управа, старейшая в городе аптека, костел, единоверческая церковь. Некоторые объекты сохранились до наших дней, другие – бесследно исчезли.


Экскурсанты пройдутся по улице Фрунзе и узнают ее историю через несколько эпох: дореволюционный, советский и современный периоды. Как формировалась и трансформировалась улица, когда строились ее главные архитектурные украшения, какие важные исторические события происходили здесь, в каком году улицу мостили и когда запустили первый трамвай.
Место сбора группы – Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).
Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMplq8

Теги: Мероприятия

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