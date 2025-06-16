В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской»

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21 июня (суббота) в 16.00 пройдет пешеходная экскурсия «История улицы Саратовской» (12+). Ее проведет историк, главный хранитель Музея Эльдара Рязанова Татьяна Пульная.

До революции улица Фрунзе называлась Саратовской, а в 1915–1918 годах Челышевской. Здесь располагались многие значимые для города здания, например, театр-цирк «Олимп», Земская управа, старейшая в городе аптека, костел, единоверческая церковь. Некоторые объекты сохранились до наших дней, другие – бесследно исчезли.



Экскурсанты пройдутся по улице Фрунзе и узнают ее историю через несколько эпох: дореволюционный, советский и современный периоды. Как формировалась и трансформировалась улица, когда строились ее главные архитектурные украшения, какие важные исторические события происходили здесь, в каком году улицу мостили и когда запустили первый трамвай.

Место сбора группы – Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).

Вход на мероприятие – 350 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cMplq8