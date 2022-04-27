В Самаре пройдет первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия социального партнерства: вместе к общей цели»

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28 и 29 апреля 2022 года в Самаре состоится Первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия социального партнерства: вместе к общей цели». Он организован московским Благотворительным фондом «Образ жизни» в партнерстве с Правительством Самарской области.

28 апреля в 10.30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14А) начнется регистрация участников, вход открытый. В 11.15 запланирован пресс-подход.

Форум станет площадкой для взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, органов власти, социально ответственного бизнеса. В программе - пленарная сессия, 6 секций, тренинги и мастер-классы в рамках трех кластеров: «Социальное партнерство в образовании», «Особые дети», «Социальные инновации и практики».

Участниками Форума станут ведущие специалисты в области социальной работы, руководители государственных органов образования и социальной защиты населения, ученые, преподаватели, профессионалы управления, работающие в бизнесе, региональных органах власти, общественных организациях и сообществах.

Форум позволит представить эффективные практики в области социальной и образовательной сферы, раскрыть перспективы межведомственного взаимодействия, рассказать о программах поддержки детей с особенностями развития и современных подходах к дополнительному профессиональному образованию.

Среди спикеров форума – заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов; министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева; заместитель председателя Совета по вопросам попечительства при Правительстве Российской Федерации, Председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации в социальной сфере, лауреат Государственной премии Российской Федерации Елена Тополева-Солдунова; член Общественной палаты Российской Федерации и Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, председатель ОО «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» Игорь Галл-Савальский; член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, сопредседатель Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ, председатель Совета ВОРДИ Елена Клочко; директор Благотворительного фонда «Образ жизни», член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Береговая.

В рамках форума также будет организована работа интерактивной площадки «Самарская мозаика», на которой будет представлена деятельность профильных учреждений социальной сферы, образовательных организаций, социальных предпринимателей и НКО Самарской области и ряда других субъектов Российской Федерации.