В Самаре пройдет первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия социального партнерства: вместе к общей цели»

Я нашел ошибку
Главные новости:
 В командном первенстве Самарская область - на третьем месте, уступив лишь Красноярскому краю и Новосибирску.
На молодежных Дельфийских играх России делегация Самарской области одержала уверенную победу
В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд из Самары, Тольятти, Владивостока, Москвы, Боброва, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и Череповца.
В СКК "Дворец спорта" стартовали Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет"
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%.
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Ка захстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.71
-0.65
EUR 76.67
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре пройдет первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия социального партнерства: вместе к общей цели»

27 апреля 2022 13:31
143
В Самаре пройдет первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия социального партнерства: вместе к общей цели»

28 и 29 апреля 2022 года в Самаре состоится Первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия социального партнерства: вместе к общей цели». Он организован московским Благотворительным фондом «Образ жизни» в партнерстве с Правительством Самарской области. 

28 апреля в 10.30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (Самара, пр. Ленина, 14А) начнется регистрация участников, вход открытый. В 11.15 запланирован пресс-подход.

Форум станет площадкой для взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций, органов власти, социально ответственного бизнеса. В программе - пленарная сессия, 6 секций, тренинги и мастер-классы в рамках трех кластеров: «Социальное партнерство в образовании», «Особые дети», «Социальные инновации и практики».

Участниками Форума станут ведущие специалисты в области социальной работы, руководители государственных органов образования и социальной защиты населения, ученые, преподаватели, профессионалы управления, работающие в бизнесе, региональных органах власти, общественных организациях и сообществах. 

Форум позволит представить эффективные практики в области социальной и образовательной сферы, раскрыть перспективы межведомственного взаимодействия, рассказать о программах поддержки детей с особенностями развития и современных подходах к дополнительному профессиональному образованию.

Среди спикеров форума – заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов; министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева; заместитель председателя Совета по вопросам попечительства при Правительстве Российской Федерации, Председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации в социальной сфере, лауреат Государственной премии Российской Федерации Елена Тополева-Солдунова; член Общественной палаты Российской Федерации и Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, председатель ОО «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» Игорь Галл-Савальский; член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, сопредседатель Координационного Совета по делам детей-инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при Общественной палате РФ, председатель Совета ВОРДИ Елена Клочко; директор Благотворительного фонда «Образ жизни», член Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Береговая.

В рамках форума также будет организована работа интерактивной площадки «Самарская мозаика», на которой будет представлена деятельность профильных учреждений социальной сферы, образовательных организаций, социальных предпринимателей и НКО Самарской области и ряда других субъектов Российской Федерации.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
454
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
1121
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
466
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
483
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
692
Весь список