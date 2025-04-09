В Самаре пройдет лекция «Из Клушино в вечность: путешествие по жизни Юрия Гагарина»

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Роман Ежевичкин расскажет о жизни и судьбе Юрия Гагарина.

12 апреля в 16.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Из Клушино в вечность: путешествие по жизни Юрия Гагарина» (12+). Ее прочитает историк и колумнист Роман Ежевичкин. Встреча приурочена ко Дню космонавтики.

Мы знаем всего про один день из жизни Юрия Гагарина. 12 апреля – день триумфа научной мысли и человеческого духа, когда человек совершил первый в истории полет в космос. Но ведь и до этого что-то было?

Это можно назвать историей успеха, когда простой литейщик вознесся до самых высот и стал человеком мира.

Самарский историк Роман Ежевичкин 8 лет ездил по главным местам, которые привели простого парня Юру из крестьянской семьи в вечность. Как жил Гагарин? Что ел, что читал, что его увлекало?

Исторические места, связанные с космосом, намного ближе, чем кажутся. На лекции Ежевичкин расскажет, что происходило с Юрием Алексеевичем в каждом из них. И может оказаться, что полет 12 апреля – не только вершина, но и начало новых испытаний.

12 апреля в 16.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)