В Самаре пройдет Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья»

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C 12 по 14 февраля в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, д. 253а) состоится открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья – 2021». В соревнованиях выступят лучшие танцевальные пары страны.

Участие в «Жемчужине Поволжья» примут порядка 450 пар из разных регионов страны. Спортсмены будут выступать в различных возрастных группах и программах. В рамках турнира состоятся первенство и чемпионат Приволжского федерального округа, которые станут отборочным этапом на первенство и чемпионат России, а также всероссийские соревнования, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства