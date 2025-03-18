В Самаре пройдет горячая линия, посвященная Всемирному дню защиты прав потребителей

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Специалистами отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно со специалистами Консультационного центра и пунктов ФБУЗ ‹Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области» проводятся тематическое консультирование Всемирного дня защиты прав потребителей с 10 по 21 марта (кроме выходных дней) с 09:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 13:45.

Интересующие Вас вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно задать по телефонам: 8 (846) 260-69-56;

Специалистам Консультационного центра ФБУЗ ‹Цeнтp гигиены в эпидемиологии в Самарской области» по телефону: 8 (800) 555-49-43;

Специалистам Консультационного центра ФБУЗ Цeнтp гигиены в эпидемиологии в Самарской области» в г.Тольятти по телефону: 8 (848) 237-21-71;

Специалистам Консультационного центра ФБУЗ Цeнтp гигиены в эпидемиологии в Самарской области» в г.Сызрани по телефону: 8 (846) 498-61-21;

Специалистам Консультационного центра ФБУЗ Цeнтp гигиены в эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе по телефону:8 (846) 552-44-82;

Специалистам Консультационного пункта ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском paйoнe по телефону: 8 (927) 707-13-11