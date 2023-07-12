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В Самаре пройдет форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ»

12 июля 2023 17:35
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Мероприятие разделено на два больших блока – работа секций и пленарное заседание.

Время и место проведения: 14 июля 2023 г. (пятница), с 10:00 до 15:00, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.210, конференц-зал Правительства Самарской области.

Краткое описание: Форумы #НАМЕСТАХ.РФ – постоянный проект Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления, направленный на обмен эффективными практиками деятельности местных сообществ (ТОС, сельские старосты, общественные советы и общественные палаты, инициативные группы и соседские сообщества) и муниципалитетов в части развития инструментов межмуниципального сотрудничества, обратной связи между гражданами и публичной властью, взаимодействия местного самоуправления и государственной власти.

Форумы проводятся по территориальному принципу и охватывают все федеральные округа, каждый форум охватывает два федеральных округа, а участие в нем по видеоконференцсвязи принимают коллеги со всей страны.

Среди участников Форума местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ» – депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, представители Минстроя России и Федеральной налоговой службы, губернатор Самарской области и представители Правительства Самарской области, советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в том числе городов Самары, Тольятти и других муниципальных образований, активисты местных сообществ, эксперты и ученые.

Мероприятие разделено на два больших блока – работа секций и пленарное заседание.

Секции работают утром с 11:00 до 12:30, пленарное заседание проходит с 13:00 до 15:00.

На Форуме две секции:

Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов;

Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления.

Формат мероприятия: очный с подключением по видеоконференцсвязи выступающих из регионов.

Прямую трансляцию работы секций и пленарного заседания Форума местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ» можно будет посмотреть онлайн на следующих ресурсах:

– на площадке Медиахолдинга «СОВА» в группе ВКонтакте:

• https://vk.com/sovanews63 (https://vk.com/video-65854460_456256845) (секция №1. «Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов», 11:00–12:30)

• https://vk.com/sovanews63 (https://vk.com/video-65854460_456256846) (Пленарное заседание, 13:00–15:00)

– в группе ВКонтакте «Самарская область»:

https://vk.com/samaroblast (секция №1. «Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов», 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00)

– в группе ВКонтакте Департамента информтехнологий Самарской области:

https://vk.com/video-168223255_456239105 (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00)

– в группе ВКонтакте Администрации г.о. Самара:

https://vk.com/samaraadm (секция №1. «Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов», 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00)

– на площадках «Самарская газета» в социальных сетях газеты (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

• https://vk.com/sgpress 

• https://t.me/sgpress 

– на площадках «Самара-ГИС» в социальных сетях телеканала (секция №1. «Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов», 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

• https://vk.com/samaragis 

• https://t.me/samaragisnews

– на площадках «ЛАДА-МЕДИА» в социальных сетях телеканала (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

• https://vk.com/tvtogliatti24

• https://t.me/tvtogliatti24

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