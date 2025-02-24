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В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»

24 февраля 2025 12:49
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В Самаре пройдет финала областной акции «Мужчина Самарской области 2024 года»

В Год 80-летия Победы в ВОВ, Год Защитника Отечества, в Год многодетной семьи по инициативе РОО «Союз женщин Самарской области», Федерации профсоюзов Самарской области и поддержке Правительства Самарской области в девятый раз проводится акция «Мужчина Самарской области 2024 года».

Акция определила лучших представителей сильнейшей половины человечества, имеющих существенные достижения в профессиональной и общественной деятельности и внесших значительный вклад в развитие Губернии.

В этом году в третий раз выделена номинация «Герои живут рядом», в рамках которой отмечают участников СВО и мужчин, осуществляющих постоянную безвозмездную помощь военнослужащим.

Мужчины, занятые мирным трудом, стали лауреатами в номинациях «Мужчина - Глава семьи», «Руководитель», «Специалист отрасли», «Общественный деятель», «Благотворитель», «Профсоюзный лидер».

История нашей Губернии доказала и доказывает, что как и столетия назад, успеха в жизни добиваются настоящие мужчины, умеющие отстаивать свои принципы, постоять за себя и близких людей, Родину.

После двух этапов в финал вышли 45 номинантов из 19 муниципальных и внутригородских районов, 6 профсоюзных организаций и Общественной организации инвалидов.

Награждение проведут заслуженные и уважаемые женщины Самарской Губернии.

Номинантам акции будут вручены шильды и памятные подарки от Союза женщин Самарской области, исполнены музыкальные номера.

Начало регистрации с 10.00, мероприятия - в 11.00.

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