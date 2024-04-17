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В Самаре пройдет фестиваль “Неделя современного танца” 

17 апреля 2024 17:19
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Фестиваль, на котором зрители могут  увидеть, услышать, обсудить современный танец и стать его частью

Галерея Виктория представляет новый цикл “Неделя современно…”, посвященный танцу! В последнюю неделю апреля в Самаре пройдет фестиваль, на котором можно будет не только увидеть, услышать и обсудить современный танец, но и самому стать его частью. Для этого мы приготовили разнообразную программу, в которой нашлось место кинотанцу, открытой дискуссии, танцевальному джему, показу танц-хоррора, а еще - стендапу с панчлайнами от танц-художницы из северной столицы!

Фестиваль “Неделя современного танца” пройдет с 23 по 28 апреля на трех площадках города - в Центре современной культуры “Нулевая комната”, пространстве “Новый сад” и офисе галереи “Виктория”.

Куратор недели - Юля Авраменко, самарская танц-художница, хореограф, ведущая лаборатории современного танца «K.ART.OFF.L».

Полное расписание и билеты: https://www.gallery-victoria.ru/moderndance24

Ссылка на афиши: https://drive.google.com/drive/folders/1t929rbzP8RYUwSMQG9FBOEF2bweL1dAN?usp=sharing

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Фото:   пресс-слжба галереи "Виктория"

Теги: Самара

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