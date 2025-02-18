В Самаре пройдет дрейф-прогулка «На краю города» от Музея-галереи «Заварка»

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22 февраля (суббота) в 14.00 пройдет дрейф-прогулка «На краю города» (12+) от Музея-галереи «Заварка».

Место, где находится «Заварка», на рубеже XIX – XX веков было окраиной Самары, границей между городом и деревней, где наиболее явно ощущалось их взаимопроникновение. Участники дрейфа будут исследовать это пространство в современности. Вместе со старшим научным сотрудником музея, фотографом и художником Кириллом Гуровым они пройдутся по улицам и прочувствуют психогеографию этих мест.

Какие чувства и ассоциации вызывает эта локация? На какие мысли и воспоминания наталкивает? Используя книжечку-бродилку, созданную специально к прогулке, участники будут выполнять задания и записывать свои впечатления, рисовать и фантазировать. Дрейф поможет взглянуть на город под другим, менее привычным углом и получить новые ощущения от знакомых улиц.