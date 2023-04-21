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В Самаре пройдет День компетенций платформы «Россия – страна возможностей»

21 апреля 2023 10:29
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В Самаре пройдет День компетенций платформы «Россия – страна возможностей»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» 25 апреля проведет «День компетенций» с участием студентов Самарского государственного экономического университета.

Для студентов будет организована серия тренингов, направленных на развитие универсальных компетенций, таких как коммуникативная грамотность, ориентация на результат, эмоциональный интеллект и т.д. Участников и гостей мероприятия ожидает выставка стендов работодателей, мастер-классы и открытые лекции от представителей компаний-партнеров.

В церемонии открытия примут участие представители Правительства Самарской области, ведущих работодателей региона, СГЭУ и АНО «Россия – страна возможностей».

В деловой части программы запланирован круглый стол «Возможности Центра компетенций для Правительства региона, университетов и делового сообщества», цель которого закрепить официальное признание работодателями «Паспорта надпрофессиональных компетенций» как неотъемлемого приложения к диплому о высшем образовании, а также выработка общего видения дальнейшего развития проекта «Центры компетенций» в регионе.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «ТопБЛОГ», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», конкурс «Экософия», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Моя страна – моя Россия» и другие.

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