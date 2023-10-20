В Самаре пройдет 10-й юбилейный фестиваль “Друг человека”

28 и 29 октября 2023 года с 10:00 до 19:00 в выставочном центре «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23А) пройдёт большой фестиваль «Друг Человека».
На мероприятии будущие хозяева смогут найти себе компаньона по душе: в фестивале примут участие 120 кошек и 80 собак из самарских приютов.
Вместе с невероятными пушистиками посетителей ждет насыщенная программа:
— полезный лекторий от экспертов из сферы работы с животными;
— мастер-классы, рекомендации по уходу и воспитанию питомцев;
— ветеринарный форум;
— показательные выступления с обученными собаками;
— спектакль для детей;
— расширенная детская игровая зона;
— маркет продукции самарских мастеров;
— фотозона и пространство для создания арт-объектов;
— конкурсы, уникальные фотовыставки и фуд-корт.