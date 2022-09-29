В Самаре продолжается набор в резерв управленческих кадров 

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Администрация Самары объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров по профессиональным направлениям муниципального регулирования:



- безопасность, оборона;

- внешнеэкономические связи и инвестиционная политика;

- сфера социального развития;

- имущественные отношения; -

- природные ресурсы и экология;

- промышленность и торговля;

- связь и массовые коммуникации;

- строительство и ЖКХ;

- транспорт и дорожное хозяйство;

- экономическое развитие и финансы;

- муниципальное управление;

- обеспечивающая деятельность – правовая, кадровая, информационная, аналитическая, организационная деятельность.



Подробности по телефону: 332-81-47.

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