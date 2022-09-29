В Самаре продолжается набор в резерв управленческих кадров 

Администрация Самары объявляет о приеме документов от кандидатов в резерв управленческих кадров по профессиональным направлениям муниципального регулирования:
- безопасность, оборона;
- внешнеэкономические связи и инвестиционная политика;
- сфера социального развития;
- имущественные отношения; -
- природные ресурсы и экология;
- промышленность и торговля;
- связь и массовые коммуникации;
- строительство и ЖКХ;
- транспорт и дорожное хозяйство;
- экономическое развитие и финансы;
- муниципальное управление;
- обеспечивающая деятельность – правовая, кадровая, информационная, аналитическая, организационная деятельность.
Подробности по телефону: 332-81-47.
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