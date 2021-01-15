В Самаре приют для бездомных животных работает в соответствии с новыми законодательными требованиями

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Власти города продолжают методичную работу, направленную на регулирование численности бездомных животных. Важно сохранить баланс между безусловным гуманным отношением к меньшим братьям и гарантиями безопасности горожан. В этом огромную пользу приносит деятельность приютов для животных.

Самара стала одним из немногих городов России, где муниципалитет нашел инвестора для строительства современного приюта. В первой половине 2020 года был реализован проект по строительству такого учреждения в поселке Козелки. Менее чем за полгода был построен объект со всеми необходимыми для содержания животных помещениями и возможностью реализовать требования нового закона. В настоящее время приют собак и кошек «Добрые люди» проводит работу с животными, которых отлавливают по заявкам жителей и организаций и доставляют сюда со всего города, сообщает горадминистрация.

Работа организована в соответствии с новыми требованиями закона, согласно которому отловленные собаки и кошки стерилизуются, прививаются, чипируются и возвращаются обратно в среду обитания.

«В соответствии с законодательством все отловленные животные без владельцев должны содержаться в приютах, где они проходят десятидневный карантин, вакцинацию от бешенства, стерилизацию, чипирование. Те животные, которые не проявляют немотивированной агрессии, возвращаются в городскую среду. Делается это в целях реализации алгоритма: отлов – стерилизация - возврат. Этот метод помогает регулировать численность безнадзорных животных путем внедрения в популяцию стерилизованных животных, тем самым уменьшается количество особей, способных к размножению, и численность снижается естественным путем», - пояснил начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Лишь агрессивные животные остаются на полном содержании в приюте. Эвтаназия перестала быть способом решения проблемы безнадзорных животных. Только в крайних случаях, например, неизлечимого заразного заболевания, допускается эвтаназия. В каждом конкретном случае Департамент городского хозяйства и экологии разбирается индивидуально.

После поступления в приют постояльцев первично обрабатывают от паразитов и отправляют в карантинную зону на 10 дней. В приютском комплексе имеется ангар для передержки животных, вольеры, площадка для выгула, операционный блок, ветеринарный пункт. Стоит отметить, что все обустроено так, чтобы исключить пересечение только что прибывших животных и тех, кто уже вышел из карантинной зоны.

«Согласно методике, поступившее животное в течение декады осматривает и наблюдает ветеринарный специалист. Любая болезнь в этот период обязательно проявится. После выполняются стерилизация, кастрация. Прооперированные животные еще 10 дней содержатся в приюте и затем выпускаются в окружающую среду. Кутята остаются до половозрелого созревания, агрессивные особи - до естественной смерти», - рассказал руководитель приюта Андрей Храмов

Организована работа по поиску бывших владельцев животных либо новых хозяев. Данные питомцев размещены на сайте https://www.дл63.рф/ .

Также информационную поддержку оказывает Администрация города и волонтеры, которые проводят отдельную работу с перспективными особями. В частности, такими считаются контактные, неагрессивные собаки.

Департамент городского хозяйства и экологии ежегодно заключает контракт на отлов животных без владельцев. Подрядная организация, выигравшая торги, отлавливает бродяг исключительно гуманными методами - только с применением сачка и сетки.

Стерилизованные безнадзорные животные, имеющие специальные метки, повторно не отлавливаются.

Заявку на отлов бродячих животных может оформить любой житель Самары. Ее можно передать по телефонам: 266-54-54; 266-56-17, а также подать в электронной форме: https://dbe-samara.ru/obrashheniya-grazhdan/internet-priyomnaya/ (с указанием ФИО, контактного телефона заявителя, местонахождения собак, их приметы и т.п.).