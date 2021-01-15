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В Самаре приют для бездомных животных работает в соответствии с новыми законодательными требованиями

15 января 2021 12:27
59
В Самаре приют для бездомных животных работает в соответствии с новыми законодательными требованиями

Власти города продолжают методичную работу, направленную на регулирование численности бездомных животных. Важно сохранить баланс между безусловным гуманным отношением к меньшим братьям и гарантиями безопасности горожан. В этом огромную пользу приносит деятельность приютов для животных.

Самара стала одним из немногих городов России, где муниципалитет нашел инвестора для строительства современного приюта.  В первой половине 2020 года был реализован проект по строительству такого учреждения в поселке Козелки. Менее чем за полгода был построен объект со всеми необходимыми для содержания животных помещениями и возможностью реализовать требования нового закона. В настоящее время приют собак и кошек «Добрые люди» проводит работу с животными, которых отлавливают по заявкам жителей и организаций и доставляют сюда со всего города, сообщает горадминистрация.

Работа организована в соответствии с новыми требованиями закона, согласно которому отловленные собаки и кошки стерилизуются, прививаются, чипируются и возвращаются обратно в среду обитания. 

«В соответствии с законодательством все отловленные животные без владельцев должны содержаться в приютах, где они проходят десятидневный карантин, вакцинацию от бешенства, стерилизацию, чипирование. Те животные, которые не проявляют немотивированной агрессии, возвращаются в городскую среду. Делается это в целях реализации алгоритма: отлов – стерилизация - возврат. Этот метод помогает регулировать численность безнадзорных животных путем внедрения в популяцию стерилизованных животных, тем самым уменьшается количество особей, способных к размножению, и численность снижается естественным путем», - пояснил начальник отдела по благоустройству и озеленению Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.

Лишь агрессивные животные остаются на полном содержании в приюте. Эвтаназия перестала быть способом решения проблемы безнадзорных животных. Только в крайних случаях, например, неизлечимого заразного заболевания, допускается эвтаназия. В каждом конкретном случае Департамент городского хозяйства и экологии разбирается индивидуально. 

После поступления в приют постояльцев первично обрабатывают от паразитов и отправляют в карантинную зону на 10 дней. В приютском комплексе имеется ангар для передержки животных, вольеры, площадка для выгула, операционный блок, ветеринарный пункт. Стоит отметить, что все обустроено так, чтобы исключить пересечение только что прибывших животных и тех, кто уже вышел из карантинной зоны.

 «Согласно методике, поступившее животное в течение декады осматривает и наблюдает ветеринарный специалист. Любая болезнь в этот период обязательно проявится. После выполняются стерилизация, кастрация. Прооперированные животные еще 10 дней содержатся в приюте и затем выпускаются в окружающую среду. Кутята остаются до  половозрелого созревания, агрессивные особи - до естественной смерти», - рассказал руководитель приюта Андрей Храмов 

Организована работа по поиску бывших владельцев животных либо новых хозяев. Данные питомцев размещены на сайте https://www.дл63.рф/ .

Также информационную поддержку оказывает Администрация города и волонтеры, которые проводят отдельную работу с перспективными особями. В частности, такими считаются контактные, неагрессивные собаки.

Департамент городского хозяйства и экологии ежегодно заключает контракт на отлов животных без владельцев. Подрядная организация, выигравшая торги, отлавливает бродяг исключительно гуманными методами - только с применением сачка и сетки. 

Стерилизованные безнадзорные животные, имеющие специальные метки, повторно не отлавливаются.

Заявку на отлов бродячих животных может оформить любой житель Самары. Ее можно передать по телефонам: 266-54-54; 266-56-17, а также подать в электронной форме: https://dbe-samara.ru/obrashheniya-grazhdan/internet-priyomnaya/ (с указанием ФИО, контактного телефона заявителя, местонахождения собак, их приметы и т.п.). 

 

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В этом году Администрация городского округа Самара совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске реки... Социум
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Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили ключевые для региона проекты, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны федерального Минкультуры.
14 января 2021  23:05 
Минкульт России поддержал концепцию Самарской области по празднованию 60-летия первого полета человека в космос
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили ключевые для региона проекты, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны федерального Минкультуры. Культура
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В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом.
14 января 2021  12:51 
В Самарской области за сутки на 14 января выявлены 282 заболевших коронавирусом
За сутки умерли 6 пациентов. Здравоохранение
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В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
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Акценты
Стартует опрос самарцев в рамках проекта Культурное сердце России»
15 января 2021  11:31 
Стартует опрос самарцев в рамках проекта «Культурное сердце России»
Проект дает шанс жителям региона принять участие в формировании культурной программы. Социум
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Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры.
14 января 2021  19:08 
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры. Культура
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В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
14 января 2021  11:11 
В Самаре начинается отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта 
Предложения по отбору общественных пространств для благоустройства принимаются с 09:00 15 января 2021 года до 17:00 25 января 2021 года.  Социум
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
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14 января 2021  13:54
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Автограде стартовали мероприятия, посвященные 170-летию области. Новости Тольятти
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