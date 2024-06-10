В Самаре представители Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте поблагодарили юных волонтеров

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Общественный совет и руководство Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом». В течение летнего периода общественниками запланировано проведение мероприятий, направленных на организацию досуговой занятости детей и подростков.

Так, председатель Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте Владимир Сергеевич Берглезов для воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №384» г.о. Самара» организовал показ интерактивного кукольного спектакля «Твоя безопасность» театральной студии «МаскаРад». Этот подарок от общественного совета не случаен. Дети и педагог подготовили видеоролик и стали обладателями приза зрительских симпатий в конкурсе социальной рекламы на тему «Железная дорога – не место для игр».

В ходе кукольного спектакля мультипликационные герои рассказали о том, как и где надо переходить железнодорожные пути, какие существуют переходы, почему нельзя бежать рядом с поездом и что может произойти, если бросать камни в движущийся состав и на рельсы. В игровой форме и на простых примерах объяснили, что такое экстремизм и терроризм, как не попасть под влияние сомнительных «друзей», как не стать жертвой мошенников.

Представитель Общественного совета при Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте Сергей Васильевич Филиппов предоставил группе ребят, учащихся школы № 134 г.о. Самара, пригласительные билеты на спектакль «Мюнхгаузен» в Самарский академический театр драмы им. М. Горького. Для большинства из них это первый в жизни поход в театр.

Юные волонтеры в течение года провели большую работу по организации мероприятий, посвященных детской безопасности, вместе со взрослыми и сотрудниками ПДН транспортной полиции участвовали в акциях профилактической направленности. Это и областной конкурс творческих работ на тему безопасного поведения детей и подростков «Детство без опасности», и создание профилактических видеороликов, и сочинение слоганов. Со своими работами ребята вместе со взрослыми выходили на железнодорожные платформы и железнодорожный вокзал станции Самара и беседовали с пассажирами о необходимости строгого соблюдения правил поведения.

И дети из детского сада, и указанные школьники почувствовали себя значимыми и нужными обществу благодаря своей работе.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте