Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

20 октября 2025 14:24
104
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Основой концепции формы стал слоган форума — «Арена идей. Площадка возможностей». Он отражает суть события, которое объединит спортсменов и экспертов, жителей для обсуждения будущего спорта, не только в нашей стране, но и во всем мире. Цвета формы сочетаются с общей стилистикой форума и призваны выделять волонтёров – для наиболее удобного взаимодействия с ними.

Форма включает в себя элементы одежды, которые позволяют выполнять волонтёрам разные функции в разных погодных условиях. Напомним, что волонтёры будут помогать по 15 функциональным направлениям, которые предполагают как нахождение в помещении, так и деятельность на свежем воздухе. Поэтому экипировку сделали тёплой и практичной, с продуманными деталями и комфортным кроем. В коллекцию вошли поло, свитшот, куртка, шапка, термос и рюкзак.

«Нам было важно, чтобы форма не только выглядела современно, но и помогала волонтёрам чувствовать себя уверенно, а также была удобной для выполнения различных функций. Тысяча волонтёров появятся на ключевых площадках форума, в аэропорту, на вокзалах и в гостиницах. Они станут настоящим лицом форума — энергичными, отзывчивыми и готовыми помочь каждому гостю», — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров Международного форума «Россия — спортивная держава» Юлия Рябева.

Экипировку получат все участники волонтёрского корпуса. Для них это не просто форма, а знак принадлежности к событию международного уровня.

Всего на площадках Самары и Тольятти будет задействовано 1 000 волонтёров. Корпус формируется по двум направлениям: волонтёры организационного комитета и волонтёры города-организатора. Первые будут работать на площадках форума, вторые — помогать сориентироваться в городе, консультировать на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и на объектах спортивной программы. Первые смены начались уже 18 октября.

XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт с 5 по 7 ноября 2025 года в Самаре и Тольятти. Форум проводится по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Самарской области.

Фото - Центр привлечения и подготовки волонтеров форума «Россия - спортивная держава»

