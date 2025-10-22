в Самаре предложили создать зону с казино

155

Самарская область может стать еще привлекательнее для туристов. Вариант привлечения гостей озвучил депутат Самарской губернской думы Александр Степанов.

Он прокомментировал предложение представителей Министерства финансов России создать игорную зону на Алтае. По мнению парламентария, аналогичный проект можно реализовать и в Самаре.

«Ведь Самара — город купеческий, и создание грамотно организованной игорной зоны здесь может стать драйвером для развития туристической отрасли, как это уже произошло в Сочи и Владивостоке», — обосновал свою точку зрения парламентарий.

Но одним возвращением казино в губернскую столицу дело не ограничится. Представитель ЛДПР уверен, что необходимо обратить внимание и на другие направления развития. Например, Сергиевск может стать центром оздоровительного туризма из-за своих водных источников. В идеале же в губернии могут организовать туристический кластер, сочетающий различные форматы. И этот сценарий Александр Степанов считает перспективным, пишет 63.ру.

«Однако такие инициативы требуют взвешенного подхода и тщательной проработки. Важно оценить спрос, инфраструктурные возможности, социально-экономические эффекты и гармонично интегрировать игорную зону в существующую туристическую концепцию региона», — добавил парламентарий.

Фото pxhere.com