В Самаре пожаловались на обращение с воспитанниками частного детсада

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Начата проверка информации о грубом обращении с несовершеннолетними в частном детсаду в микрорайоне Волгарь в Самаре. Ее проводит прокуратура Куйбышевского района, сообщает надзорное ведомство 19 июня 2024 года.

Поводом для проверки стали видео и сообщения в Интернете о том, что сотрудница частного детсада в Куйбышевском районе Самары жестоко обращается с детьми. Они появились в Сети в среду, 19 июня.

Авторы публикаций утверждают, что воспитательница недокармливает детей и не поддерживает чистоту и порядок в помещениях. На видео она грубо укладывает одного из воспитанников в кровать и бранится, пишет СитиТраффик.