В Самаре появятся «Тимуровские отряды»

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Готовность служб Самары к снежной непогоде – в фокусе внимания городских властей. Помимо городских и районных служб благоустройства, управляющих организаций, свою помощь городу вызвались оказать волонтеры самарского «Движения первых».

Напомним, ранее и.о. Главы Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) на встрече с Председателем местного отделения «Движение Первых» договорились о расширении проектной активности организации в районах. В частности, в обсуждении остановились на том, что в зимний сезон особую актуальность приобретет помощь пожилым людям в расчистке от снега территорий частного сектора.

Так, Глава Кировского района Игорь Рудаков на встрече с руководителем движения Сергеем Пушняком обсудили возможность организации волонтерской деятельности в районе, особенно в дни обильных снегопадов.

В первую очередь волонтеры будут ориентироваться на помощь старшему поколению – ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, семьям участников СВО. Проект будет носить название «Тимуровские отряды».

Второе направление проекта – формирование молодежных трудовых бригад. Совместно с администрациями районов будут обсуждаться адреса территорий, где потребуется физическая помощь. На сегодняшний день более 60 волонтеров изъявили желание работать в Кировском районе.