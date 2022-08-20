В Самаре повысят тарифы на детсады

142

Жителям Самары, которые водят своих малышей в детские сады, предстоят дополнительные расходы. Региональное Министерство образования и науки проиндексировало максимальный размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных дошкольных учреждениях. Приказ подписал глава ведомства Виктор Акопьян.

— В Самаре и Тольятти максимальный размер платы составит 230 рублей в день из расчета 12-часового дневного пребывания ребенка в учреждении. Для многодетных семей сумма меньше — 115 рублей, — следует из приказа.

Документ устанавливает тарифы и для других муниципалитетов.

Новые расценки начнут действовать с 1 сентября 2022 года. Для Самары и Тольятти подорожание составит 55 рублей. Оно стало вторым за год. Сейчас тарифы на детские сады в этих городах составляют 175 рублей.

Окончательные расценки должны, по всей видимости, установить власти муниципалитетов. Но, как отметил в приказе министр, они не могут выходить за рамки обозначенных сумм.

Увеличил Минобр и средний размер платы за пребывание ребенка в детсаду. Этот показатель нужен для расчета соцпомощи нуждающимся семьям. Для Самары он составил 197 рублей, для Тольятти — 180. А вот расценки по другим муниципалитетам, пишет 63.ру.