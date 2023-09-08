В Самаре популярный дом на «Ленинградке» взяли под охрану

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В Самаре дом купца Сидорова теперь будет находиться под охраной. Соответствующий документ размещен на сайте областного кабинета министров. Здание расположено на пересечении улиц Ленинградской и Чапаевской.

«Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Сидорова П.А.», расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ленинградская, д. 55, литеры А, А1, А2, А3, А4», — говорится в приказе Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

В приложении к приказу есть пояснение, как именно сегодня выглядит здание, из каких элементов и конструкций оно состоит. Все это и берется под охрану, пишет ГТРК Самара.

В архивных документах говорится, что во второй половине 1870-х годов земельный участок, на котором сейчас стоит здание, принадлежал самарской купчихе Пелагее Васильевне Сидоровой. Там располагались два дома, а также каменная кладовая и деревянные службы.

Фото: облправительство