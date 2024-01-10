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 В Самаре полицейский спас 19-летнюю девушку от напавших на нее бродячих собак

10 января 2024 19:12
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Спасенная девушка сердечно поблагодарила старшего лейтенанта полиции.

Заместитель командира 1-го взвода отдельной роты ППСП Отдела полиции на метрополитене УМВД России по городу Самаре старший лейтенант полиции Евгений Коломойцев проверял работу патрульно-постовых нарядов на станции метро «Кировская».

В этот момент он услышал, что с улицы доносятся лай собак и женские крики. Полицейский бросился на помощь.

Когда Евгений Коломойцев подбежал к месту происшествия, то увидел лежащую на снегу девушку, вокруг которой, злобно рыча, бегали псы. Отогнав свору, сотрудник полиции помог потерпевшей подняться.

Спасенная 19-летняя жительница города Самары сердечно поблагодарила старшего лейтенанта полиции. От медицинской помощи она отказалась, несмотря на то, что, как выяснилось впоследствии, собаки успели ее покусать.

Девушка попросила полицейского проводить ее до работы, так как не без оснований боялась повторного нападения. Евгений Коломойцев выполнил эту просьбу и вернулся на службу.

 

Фото:   скриншот видео предоставленного пресс-службой ГУ МВД СО

 

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