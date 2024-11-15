Я нашел ошибку
Главные новости:
Тема конкурса этого года «Семья».
Прием заявок на региональный конкурс «Премия им. К. Головкина 2024» продлен до 30 ноября
Познакомиться с муниципальной и государственной службой изнутри помогает практика. В различных органах власти за последние 5 лет ее прошли свыше 200 студентов. 
Резерв молодых кадров: в губернии создают условия для привлечения молодежи в госсектор
Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде», а также с целью повышения уровня правовой грамотности подрастающего поколения.
В Самаре полицейские провели профилактическую встречу со студентами вуза железнодорожного транспорта
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара» предупреждает жителей о плановых ремонтах на сетях водоснабжения и водоотведения
"Чтобы сохранить здоровье глаз и хорошее зрение, необходимо периодически проходить осмотры".
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом
В рамках встречи глава ведомства вручил сертификаты молодым специалистам о прохождении стажировки.
Армен Бенян поздравил студентов СамГМУ с успешным прохождением стажировки в минздраве СО
Выставка пройдёт в формате презентации и проведения открытых лекций от профессиональных юристов, психологов, специалистов правоохранительных органов.
В СамГТУ пройдёт открытие серии мероприятий «Фотовыставка «Помнить, чтобы жить»
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Сызрани транспортные полицейские выявили группу иностранных гражданин, занимающихся незаконным оборотом наркотиков
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.02
0.65
EUR 104.5
0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре полицейские провели профилактическую встречу со студентами вуза железнодорожного транспорта

15 ноября 2024 15:43
98
Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде», а также с целью повышения уровня правовой грамотности подрастающего поколения.

Председатель Общественного совета при Средневолжского линейного управление МВД России на транспорте Владимир Берглезов организовал встречу транспортных полицейских и сотрудников областного главка со студентами Приволжского государственного университета путей сообщения. Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде», а также с целью повышения уровня правовой грамотности подрастающего поколения.

В начале встречи проректор по безопасности и режиму ПривГУПС Александр Субботин напомнил ребятам об осторожности во время общения в сети Интернет, отметив, что в настоящее время подросткам поступает масса предложений из сети Интернет и к их выбору нужно подходить очень внимательно.

Представитель Центра по противодействию экстремизму самарского областного Главка разъяснил понятия «ксенофобия», «экстремизм», «терроризм». Также объяснил присутствующим, что может являться агитацией и пропагандой, которые способствуют «разжиганию» социальной, расовой, национальной ненависти и вражды. Подполковник полиции рассказал, какая ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации за подобные действия и привел примеры актов незаконного вмешательства, угрожающих безопасной деятельности транспортного комплекса и о привлечении к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении указанных действий. Для закрепления полученной информации учащимся показали видеоролики МВД России, направленные на профилактику правонарушений в молодежной среде.

Оперуполномоченный направления по противодействию экстремизму отдела уголовного розыска самарской транспортной полиции напомнил студентам, как вести себя в социальных сетях и что именно нельзя размещать на своих страницах. Также сообщил, где можно ознакомится со списком запрещенных экстремистских материалов.

Полицейские напомнили основные правила безопасного поведения, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, а также при общении с незнакомцами по телефону и в сети Интернет.

 

Фото представлено пресс-службой 

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Чтобы сохранить здоровье глаз и хорошее зрение, необходимо периодически проходить осмотры".
15 ноября 2024, 15:17
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом
"Чтобы сохранить здоровье глаз и хорошее зрение, необходимо периодически проходить осмотры". Здравоохранение
25
В рамках встречи глава ведомства вручил сертификаты молодым специалистам о прохождении стажировки.
15 ноября 2024, 14:49
Армен Бенян поздравил студентов СамГМУ с успешным прохождением стажировки в минздраве СО
В рамках встречи глава ведомства вручил сертификаты молодым специалистам о прохождении стажировки. Здравоохранение
39
Выставка пройдёт в формате презентации и проведения открытых лекций от профессиональных юристов, психологов, специалистов правоохранительных органов.
15 ноября 2024, 14:35
В СамГТУ пройдёт открытие серии мероприятий «Фотовыставка «Помнить, чтобы жить»
Выставка пройдёт в формате презентации и проведения открытых лекций от профессиональных юристов, психологов, специалистов правоохранительных органов. Общество
121
В центре внимания
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
15 ноября 2024  12:46
Временно исполнять полномочия Главы Самары будет Иван Носков
243
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
15 ноября 2024  11:01
Праздничный декор к Новому году: Самару украсят около 7 тысяч световых элементов
176
Москалькова согласовала Лапушкину на должность омбудсмена Самарской области
15 ноября 2024  10:58
Москалькова согласовала Лапушкину на должность омбудсмена Самарской области
326
Мэр Самары Елена Лапушкина ушла в отставку
15 ноября 2024  10:51
Мэр Самары Елена Лапушкина ушла в отставку
219
Туристический код города: в Самаре появится первый информационно-справочный центр
15 ноября 2024  10:46
Туристический код города: в Самаре появится первый информационно-справочный центр
213
Весь список