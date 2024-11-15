В Самаре полицейские провели профилактическую встречу со студентами вуза железнодорожного транспорта

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Председатель Общественного совета при Средневолжского линейного управление МВД России на транспорте Владимир Берглезов организовал встречу транспортных полицейских и сотрудников областного главка со студентами Приволжского государственного университета путей сообщения. Встреча прошла в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде», а также с целью повышения уровня правовой грамотности подрастающего поколения.

В начале встречи проректор по безопасности и режиму ПривГУПС Александр Субботин напомнил ребятам об осторожности во время общения в сети Интернет, отметив, что в настоящее время подросткам поступает масса предложений из сети Интернет и к их выбору нужно подходить очень внимательно.

Представитель Центра по противодействию экстремизму самарского областного Главка разъяснил понятия «ксенофобия», «экстремизм», «терроризм». Также объяснил присутствующим, что может являться агитацией и пропагандой, которые способствуют «разжиганию» социальной, расовой, национальной ненависти и вражды. Подполковник полиции рассказал, какая ответственность предусмотрена законодательством Российской Федерации за подобные действия и привел примеры актов незаконного вмешательства, угрожающих безопасной деятельности транспортного комплекса и о привлечении к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в совершении указанных действий. Для закрепления полученной информации учащимся показали видеоролики МВД России, направленные на профилактику правонарушений в молодежной среде.

Оперуполномоченный направления по противодействию экстремизму отдела уголовного розыска самарской транспортной полиции напомнил студентам, как вести себя в социальных сетях и что именно нельзя размещать на своих страницах. Также сообщил, где можно ознакомится со списком запрещенных экстремистских материалов.

Полицейские напомнили основные правила безопасного поведения, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, а также при общении с незнакомцами по телефону и в сети Интернет.

Фото представлено пресс-службой