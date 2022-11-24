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«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
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В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия

24 ноября 2022 15:34
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А полицейские Новокуйбышевска приняли участие в молодежном форуме «Мы против!».

В рамках второго этапа Всероссийской операции «Дети России-2022» участковые уполномоченные полиции отдела полиции Октябрьского района Самары и представитель Администрации Октябрьского района Самары Владимир Самыкин организовали увлекательное спортивное мероприятие для учащихся 6-ых классов.

Полицейские провели с детьми разминку, показали комплекс упражнений для общего физического развития, а также обратили внимание ребят на то, что самое ценное в жизни человека – это здоровье, поэтому необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и сказать «нет» наркотикам и вредным привычкам. Затем дети разделились на несколько команд и приняли участие в различных спортивных конкурсах и эстафетах. Ребята соревновались в скорости, ловкости, показали умение работать в команде. В спортивном зале царили задор, смех и веселье. Все участники соревнований зарядились энергией и бодростью на весь день и получили заслуженные грамоты. В завершение мероприятия представитель Администрации Октябрьского внутригородского района г.о. Самара Владимир Самыкин еще раз призвал ребят вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться и посвящать свободное время занятиям спортом на свежем воздухе.

А полицейские Новокуйбышевска приняли участие в молодежном форуме «Мы против!».

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили подросткам основные правила безопасного поведения на дороге для пешеходов, призвали при пересечении проезжей части обязательно снимать капюшоны, убирать телефоны и наушники, а также предупредили о недопустимости перехода проезжей части в неустановленном месте и выходе на дорогу из-за припаркованного транспорта и сооружений, ограничивающих видимость. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков территориального ОВД майор полиции Андрей Федосеев рассказал о видах наркотических средств и психотропных веществ, пояснил, какие отрицательные последствия наступают для организма человека в связи с их употреблением. Полицейский предупредил, что наркотики разрушают мозг человека, и объяснил, как сложно, а чаще всего и невозможно, возвратиться к нормальной жизни после единичного употребления наркотических веществ. В завершение форума ребята уверенно сказали: «Мы против нарушения правил дорожного движения!» и «Мы против наркотиков!».

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

 

Теги: Мероприятия

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