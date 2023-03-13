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В Самаре полицейские помогли маме с младенцем

13 марта 2023 10:25
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В Самаре полицейские помогли маме с младенцем

Заявитель поблагодарила полицейских за оказанную помощь в оформлении документов.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Игоря Иванова поступило письмо от жительницы города Самары в котором она выражает искреннюю благодарность и глубокую признательность сотрудникам отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Самарской области: начальнику отдела по вопросам гражданства подполковнику полиции Оксане Ильичевой и старшему специалисту Дарье Соколовой за добросовестное выполнение служебных обязанностей и оперативную помощь.

Женщина рассказала в письме, что, придя за получением государственной услуги с новорожденным ребенком, получила помощь при прохождении процедуры получения гражданства.

«Хочется выразить благодарность сотрудникам за чуткое обращение с гражданами, помощь и поддержку. Все сотрудники с пониманием относится к гражданам, очень внимательно и профессионально принимают документы. От сотрудников чувствуется хорошее отношение и их  поддержка. Огромное спасибо», - отметила жительница областного центра.

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.

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