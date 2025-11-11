В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами

159

В Самаре полицейские и общественники принимают участие в межведомственных профилактических и профориентационных мероприятиях. В областной столице сотрудники Госавтоинспекции при содействии Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами средних специальных учебных заведений города.

Мероприятия прошли в формате активного диалога: госавтоинспекторы ответили на вопросы учащихся, поделились личным опытом и подробно разъяснили специфику своей работы.

Полицейские рассказали о вузах системы МВД России и разобрали порядок поступления, вступительные испытания и требования к абитуриентам.

Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции: участники встреч узнали о буднях полицейских и о том, какие задачи им приходится решать ежедневно.

Кроме того, сотрудники полиции подробно рассказали юношам и девушкам о карьерных перспективах и возможностях профессионального роста.

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев подчеркнул, что подобные встречи дают молодёжи уникальную возможность более подробно познакомиться с профессией сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, на базе Самарского юридического института Федеральной системы исполнения наказаний России совместно с сотрудниками отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Управления МВД России по городу Самаре проведено специализированное занятие для курсантов.

В рамках встречи обсуждались актуальные аспекты служебной деятельности, особенности применения нормативно‑правовых актов в практической работе, а также ключевые компетенции, необходимые для эффективного выполнения должностных обязанностей. Особое внимание уделили вопросам взаимодействия различных силовых ведомств, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО