Главные новости:
Девять человек в составе команды представляли Самарскую область.
Самарцы приняли участие в тренировочном сборе юниорской сборной России по американскому футболу
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отрасли АПК и молодыми специалистами.
Вячеслав Федорищев и представители отрасли АПК подвели итоги сельскохозяйственного года
Целью конкурса станет поиск, развитие и поддержка перспективных управленческих команд и руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств.
Стартовал новый сезон конкурса «Лидеры России»: его участниками станут управленческие команды
Во время похоронной церемонии люди вышли на деревянный балкон. Конструкция рухнула вниз, не выдержав их веса.
При обрушении в частном доме в Чечне пострадали 20 человек
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
По всей стране соберут подарки для детей, находящихся на длительном лечении в больницах.
«Коробка храбрости»: «Единая Россия» запустила всероссийскую благотворительную акцию
Дипломы получили 100 номинантов. Среди них – компании и проекты, которые были выдвинуты открытым голосованием.
В губернии вручили дипломы номинантам Народной премии для бизнеса
Заявки принимаются до 30 ноября 2025 года.
Завершается приём заявок для участия во Всероссийской премии «Предприниматель года»        
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами

11 ноября 2025 15:20
159
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.

В Самаре полицейские и общественники принимают участие в межведомственных профилактических и профориентационных мероприятиях. В областной столице сотрудники Госавтоинспекции при содействии Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами средних специальных учебных заведений города.

Мероприятия прошли в формате активного диалога: госавтоинспекторы ответили на вопросы учащихся, поделились личным опытом и подробно разъяснили специфику своей работы.

Полицейские рассказали о вузах системы МВД России и разобрали порядок поступления, вступительные испытания и требования к абитуриентам.

Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции: участники встреч узнали о буднях полицейских и о том, какие задачи им приходится решать ежедневно.

Кроме того, сотрудники полиции подробно рассказали юношам и девушкам о карьерных перспективах и возможностях профессионального роста.

Представитель Общественного совета при Управлении МВД России по городу Самаре Юрий Силантьев подчеркнул, что подобные встречи дают молодёжи уникальную возможность более подробно познакомиться с профессией сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, на базе Самарского юридического института Федеральной системы исполнения наказаний России совместно с сотрудниками отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом Управления МВД России по городу Самаре проведено специализированное занятие для курсантов.

В рамках встречи обсуждались актуальные аспекты служебной деятельности, особенности применения нормативно‑правовых актов в практической работе, а также ключевые компетенции, необходимые для эффективного выполнения должностных обязанностей. Особое внимание уделили вопросам взаимодействия различных силовых ведомств, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

