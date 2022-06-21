В Самаре похоронили бойца Красной армии погибшего 81 год назад

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На Мехзаводском кладбище Самары под музыку военного оркестра, с почестями и в присутствии родных в последний путь проводили рядового красноармейца Владимира Ермошенкова, сообщает sovainfo.ru.

Уроженец мест, которые сейчас относятся к Елховскому району Самарской области, ушел на фронт в первые месяцы Великой Отечественной войны и погиб, предположительно в ноябре 1941 года под Смоленском, во время защиты Соловьёвой, или Ратчинской переправы. Семье сообщили, что боец пропал без вести. У Владимира Ермошенкова, которому тогда было всего 30 лет, остались жена и трое маленьких дочерей.

- Что такое Ратчинская переправа осенью 41-го? Оставалось только лишь одно узкое горлышко, одна переправа через Днепр, южнее деревни Соловьево, и через нее выходили части 16-й и 20-й армии, через нее же стремились выйти все беженцы с центральных и западных районов страны. Немцы специально не бомбили саму переправу, сам мост, чтобы как можно больше бойцов и жителей собирались там. В архивах Вермахта есть фотография, снимок снят сверху - там огромное скопление взорванных, перевернутых машин. Что творилось в то время на земле, сказать невозможно, потому что каждый квадратный сантиметр был взорван по несколько раз. Люди брели по трупам лошадей и людей для того, чтобы просто пробраться и в итоге тоже пасть от пулеметной очереди или под самолетными обстрелами. Там творились ужасные вещи, и наши бойцы, ценою своей жизни - по самым скромным подсчетам, около 100 тысяч бойцов там отдали свои жизни- держали заслон, не пускали гитлеровцев к переправе, - рассказал журналистам sovainfo.ru руководитель поискового движения России в Самарской области Евгений Ривкинд.

30 апреля этого года поисковики из Москвы и Смоленской области во время очередной экспедиции обнаружили останки нашего земляка и его личные вещи: фляжку, бляхи от ремня, кружку, каску и бакелитовый медальон с уцелевшим вкладышем, на котором химическим карандашом было написано, как зовут бойца и откуда он. Удалось связаться с его двумя внуками. Останки Владимира Ермошенкова передали родственникам 12 июня прямо на месте его гибели. А 21 июня бойца похоронили в Самаре, там, где покоится его супруга и дочери. Солдат вернулся домой спустя 81 год после гибели.

Поднять погибших бойцов в местах кровопролитных сражений в годы Великой Отечественной войны, да еще и вместе с документами, личными вещами, а потом найти родственников - это огромная удача и редкость, говорят поисковики. В прошлом году всё поисковое движение России обнаружили останки примерно 18,5 тысячи бойцов-красноармейцев, из них приблизительно у 1650 при себе были медальоны с личными данными. И лишь в половине из этих случаев удалось обнаружить родственников, это всего 4 % от общего числа найденных бойцов. Те солдаты, которых опознать никак не удается, находят свое упокоение на так называемых "полях памяти", которые созданы в каждом боевом регионе России.

Фото: соцсети