В Самаре подведены промежуточные итоги работы Единой дежурно-диспетчерской службы

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В рамках оперативного совещания главе города Самара Ивану Носкову доложили о промежуточных итогах работы Единой дежурно-диспетчерской службы за II квартал 2025 года.

С апреля по июнь в ЕДДС города Самара поступило более 182 тысяч обращений граждан, в том числе 94% - по системе круглосуточной обратной связи «112». Всего же за первое полугодие специалисты помогли решить вопросы по 263,7 тыс. обращениям жителей.

«Работа специалистов Единой дежурно-диспетчерской службы крайне ответственна и осуществляется в режиме 24 на 7. От их оперативной и грамотной реакции на ту или иную ситуацию зависит не только принятие эффективных решений, но и нередко – жизнь людей. Помимо отлаженной системы обратной связи ЕДДС дает возможность комплексно подходить к оценке событий с точки зрения их масштаба и степени опасности, что крайне необходимо в сегодняшней обстановке. Самаре важно иметь современную и высококвалифицированную диспетчерскую службу»,

– сказал глава города Самара Иван Носков. (https://t.me/ivan_noskov_samara)

Как доложил главе города руководитель Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Сергей Лапицкий, в сутки дежурные смены ЕДДС обрабатывают более 1000 звонков, а также ведут всю необходимую документацию, в том числе по состоянию коммунальных систем города, безопасности на производственных объектах, аварийным ситуациям и нарушениям в работе ЖКХ, по работе общественного транспорта.