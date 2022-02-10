В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебных обязанностей

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10 февраля памятная дата, утвержденная Самарской Губернской Думой – День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.



Траурные мероприятия прошли на Мемориальном комплексе на улице Куйбышева, 42. Этот комплекс дань уважения не только погибшим при исполнении служебных обязанностей, но и воинам – сотрудникам органов внутренних дел Самарской области, не вернувшимся с полей Великой Отечественной войны.



Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов, руководители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов и силовых структур губернии, представители Общественного совета при региональном МВД, ветераны, родные, близкие, жители и гости города почтили память погибших сотрудников, возложив цветы к Вечному огню.



Вот уже 23 года в этот день Мемориал становится местом встречи коллег, друзей, родственников погибших в страшном пожаре в феврале 1999 года. Как отмечает председатель Общественного совета при областном главке Александр Шахов, несмотря на прошедшие годы, эта трагедия и сейчас никого не оставляет равнодушным. Александр Николаевич отметил, что коллеги и сослуживцы погибших сотрудников органов внутренних дел не забывают их семьи, оказывают поддержку и помощь.

Фото: ГУ МВД СО